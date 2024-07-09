Подмосковные врачи назвали идеальную для региона сезонную ягоду

Фото: iStock / Nataliia_Melnychuk
Земляника давно известна своими полезными свойствами. Так, по содержанию кальция она на первом месте среди всех фруктов и ягод, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Садовая и лесная земляника – идеальная сезонная ягода в наших широтах, настоящий суперфуд. В ней есть и витамин С, и витамины группы В, и бета-каротиноиды. Эти вещества важны для кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой и нервной системы», – отметила Басова.По её словам, ягода является своеобразным природным антибиотиком, поэтому больным ОРВИ её можно смело включать в рацион. Земляника также полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, гастрите. Ягода нормализует обмен веществ.
В свою очередь, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева отметила, что полезны не только плоды земляники, но и листья. Они известны как хорошее мочегонное средство. При этом врач предостерегла от употребления земляники натощак. Должны быть осторожны с этой ягодой и аллергики.
Читайте также:
Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 6 тыс. детей
В посёлке Марков Лес после ремонта возобновил работу ФАП
В Орехово-Зуеве спасли от обмороков девушку с тяжёлыми пороками венозной системы
Лора Луганская