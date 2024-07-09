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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 6 тыс. детей

09 июля 2024, 20:42
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели более 6 тысяч детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала года наши специалисты совершили 77 выездов, в ходе которых осмотрели свыше 6 тысяч детей. Порядка 542 пациентов направили в наш институт на углублённое обследование. Благодаря таким выездам врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Как отметили в министерстве, в регионе для повышения доступности медицинской помощи врачи проводятся выездные осмотры маленьких пациентов на мобильном комплексе. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики.



Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой – клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

В региональном Минздраве напомнили, что за прошлый год врачи мобильной бригады осмотрели более 12 тыс. маленьких пациентов из Подмосковья. Около 900 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для детального обследования.

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#московская область
В посёлке Марков Лес после ремонта возобновил работу ФАП
09 июля 2024, 20:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Марков Лес городского округа Клин после ремонта начал приём пациентов фельдшерско-акушерский. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать около 500 жителей, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем особое внимание первичному звену и развитию сельской медицины, так как профилактика и диагностика заболеваний начинаются именно там. В ФАПе, помимо приёма фельдшера, планируются консультации узкопрофильных специалистов. Также можно будет пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию», – перечислил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в ФАПе также проводится диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям, доступны телемедицинские консультации

В министерстве напомнили, что записаться на приём к фельдшеру в ФАП посёлка Марков Лес можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#московская область
#клин
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Врач Павленко раскрыл, какой экран лучше для глаз
Врач Павленко рекомендовал использовать матовые экраны
09 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/guteksk7

Врач-офтальмолог Юрий Павленко заявил, что матовый экран техники создаёт меньше напряжения на глаза, чем глянцевый.
«У глянцевых экранов более насыщенное, живое, контрастное изображение, поэтому повышается нагрузка на органы зрения. Выбирая экран, следует учесть условия, при которых вы чаще всего планируете работать. Матовое покрытие защищено от бликов, при ярком свете с таким экраном работать комфортнее, ниже нагрузка на зрение, меньше устают глаза», – прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.

Ранее офтальмолог Ирина Крестьянинов заявила, что основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте.

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#техника
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В Орехово-Зуеве спасли от обмороков девушку с тяжёлыми пороками венозной системы
09 июля 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы спасли 23-летнюю девушку с множественными патологиями венозной системы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила девушка с жалобами на обмороки, судороги и нарушения ритма работы сердца. В ходе диагностики у неё выявили врождённые аномалии развития венозной системы – закрытие левой ярёмной вены, сдавливание правой, сдавливание подвздошной вены с формированием оттока крови из левой ноги через органы малого таза. Всё это вызывало судороги, обмороки и аритмию.
«Мы разработали тактику многоэтапного лечения. На первом этапе восстановили проходимость левой внутренней ярёмной вены, что сняло судорожные припадки и обмороки. Вторым этапом выполнили стентирование подвздошной вены и восстановили нормальный отток крови из левой ноги. На третьем этапе выполнили эмболизацию – перекрыли варикозные вены малого таза и устранили нарушения работы крупных вен», – рассказал заведующий центром Дмитрий Тютьнев.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже проходит реабилитацию. Врачи говорят, что в дальнейшем функция органов малого таза полностью восстановится, а неврологические симптомы окончательно исчезнут.

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Компенсацию за аренду жилья получили около 12 тыс. подмосковных врачей
09 июля 2024, 11:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 12 тысяч врачей, работающих в Московской области и снимающих жильё, воспользовались правом на получение компенсации за аренду, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«У нас в регионе компенсацию аренды жилья получили порядка 12 тысяч медработников. Отмечу, что это одна из самых востребованных из всех действующих у нас в регионе мер поддержки медиков», — сказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Ежемесячная выплата на аренду жилья для медиков составляет 20 тысяч рублей, а для супружеской пары медицинских работников — до 30 тысяч рублей.

Отправить заявку на получение этой поддержки можно онлайн — через региональный портал госуслуг. Срок рассмотрения заявки составляет десять дней.

Подробная информация об этой и других мерах поддержки работников сферы здравоохранения в Московской области размещена на портале rabota-vrachom.ru.

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#выплаты
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Эндокринолог Новикова объяснила, зачем пить воду с утра
Эндокринолог Новикова: стакан воды с утра стимулирует выработку ферментов
09 июля 2024, 02:56

Фото: iStock/pinkomelet

Один стакан воды с утра запускает желудочно-кишечный тракт и стимулирует выработку необходимых ферментов. Об этом врач-эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова сообщила в беседе с РИА Новости.
Во время сна ферменты находятся в протоках, а вода заставляет их работать. На воду выбрасываются несостоятельные ферменты желудочно-кишечного тракта, а затем с завтраком человек получает полный цикл пищеварения в полном объёме.

Новикова подчеркнула, что вырабатывать привычку пить воду по утрам следует с детства.

Также она напомнила, что в день человек должен выпивать два литра чистой воды, не считая других напитков, таких как кофе, соки и чай.

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Диетолог Микитюк заявила об опасности кофе из уличных автоматов
08 июля 2024, 20:28

Фото: iStock/MangoStar_Studio

Диетолог Людмила Микитюк заявила, что в уличных автоматах с кофе процветают различные бактерии, которые с жарой лишь множатся.
Поэтому напитки из таких автоматов особенно опасны: после них возможны проблемы с ЖКТ, тошнота, диарея, аллергии.

Несут вред и пластиковые стаканчики для кофе в таких аппаратах, которые при нагревании также выделяют вредные вещества, попадающие в организм вместе с напитками.

«Хороший молотый свежесваренный кофе, где вы видите, как и из чего он готовится — это вкусный, бодрящий, ароматный напиток, который подарит вам не только удовольствие, но и принесёт пользу организму. В небольших количествах именно хороший кофе является антиоксидантом и способствует незначительному, но снижению веса», — добавила в беседе с NEWS.ru Микитюк.

Ранее Людмила Микитюк заявляла о крайнем вреде для беременных фастфуда.

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#диетолог
#кофе
#напитки
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Нарколог Шуров обозначил признаки наркозависимости у детей
08 июля 2024, 20:16

Фото: iStock/fizkes

Психиатр, нарколог Василий Шуров заявил, что первыми признаками наркозависимости у детей и подростков являются изменение аппетита, поведения, а также специфические запахи.
«На ранних этапах развития зависимости распознать ее тяжело, надо быть сильно в курсе дел своего ребенка. Самые распространенные признаки, указывающие на то, что ваш ребенок стал систематически употреблять запрещенные вещества, – странное поведение, странный запах, изменение аппетита», — отметил в беседе с NEWS.ru Шуров.

Кроме этого, тевожными звоночками могут стать проблемы со сном, потеря или набор веса, появление странных дел, увеличившиеся траты.

Ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал о том, какие особенности в поведении ребёнка должны насторожить родителей.

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#наркотики
#здоровье
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Врач Кондратенко напомнила о мерах борьбы с аллергией на домашних животных
08 июля 2024, 15:21

Фото: iStock/Maryviolet

Профессор доктор медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Российской детской клинической больницы Минздрава России Ирина Кондратенко заявила, что для борьбы с аллергией на животных используются антигистаминные средства и ингаляторы.
Кроме того, аллергикам рекомендуется для облегчения симптомов чаще проводить влажную уборку дома и использовать очистители воздуха.

«Полностью избавиться от аллергии животных нельзя, препаратов сейчас не существует. Методы направлены на облегчение симптомов, для чего используются антигистаминные средства, энтеросорбенты, ингаляторы для носа и бронхов и глазные капли. Следует использовать очистители воздуха и чаще проводить влажную уборку, уделяя внимание чистке ковров и текстиля», — пояснила в беседе с RT Кондратенко.

До этого стало известно, что в выходные 6-7 июля в парках Подмосковья свое здоровье проверили 570 человек.

«С начала лета в парках Московской области по выходным работают выездные бригады врачей. Любой житель региона может проверить своё здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. Всего за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек, а с начала лета уже более 4,4 тыс.» – приводит АГН «Москва» слова министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка.

Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева сообщила о том, что самыми распространёнными термическими ожогами летом являются солнечные.

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#лекарства
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Подмосковный педиатр Одинаева рассказала, что делать при солнечных ожогах
08 июля 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Самыми распространёнными термическими ожогами летом являются солнечные, сообщила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева. Она рассказала, что нужно знать о солнечных ожогах и как защитить кожу летом.
Солнечный ожог – повреждение кожи, вызванное чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей. Кожа у детей более тонкая и чувствительная, чем у взрослых, поэтому они более подвержены солнечным ожогам.

Степень ожога может варьироваться от лёгкого покраснения до серьёзных повреждений с волдырями и сильной болью.
«Если вы заметили у ребёнка солнечный ожог, необходимо немедленно переместить его в тень или прохладное место, приложить к поражённому участку прохладные компрессы и охлаждать кожу 10 минут несколько раз в течение первого дня. При сильной боли можно дать обезболивающее. При повышении температуры дайте жаропонижающее», – посоветовала Одинаева.
По словам врача, ребёнку обязательно нужно пить много воды. Это поможет избежать обезвоживания.
«После утихания острой боли нанесите на повреждённые участки кожи увлажняющий крем, гель или лосьон, чтобы уменьшить воспаление и боль. Избегайте средств, содержащих спирт и гормоны. Наденьте на ребёнка свободную, лёгкую одежду, чтобы не раздражать обожженную кожу. Избегайте пребывания на солнце», – посоветовала педиатр.
Если кожа ребёнка сильно обгорела, он стал капризным и вялым, необходимо немедленно обратиться к врачу. Одинаева добавила, что посещать пляж лучше всего до полудня или вечером, после часов.

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