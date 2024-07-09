Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 6 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели более 6 тысяч детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала года наши специалисты совершили 77 выездов, в ходе которых осмотрели свыше 6 тысяч детей. Порядка 542 пациентов направили в наш институт на углублённое обследование. Благодаря таким выездам врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.Как отметили в министерстве, в регионе для повышения доступности медицинской помощи врачи проводятся выездные осмотры маленьких пациентов на мобильном комплексе. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики.
Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой – клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.
В региональном Минздраве напомнили, что за прошлый год врачи мобильной бригады осмотрели более 12 тыс. маленьких пациентов из Подмосковья. Около 900 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для детального обследования.
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Лора Луганская