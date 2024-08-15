Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подмосковные перинатальные центры и роддома пользуются популярностью среди жительниц других регионов России и даже стран. С начала года более 10,7 тыс. женщин специально приехали на роды в Московскую область, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«С начала 2024-го доля жительниц других регионов России и стран, родивших в Подмосковье, составила 26%. Это говорит о востребованности наших родовспомогательных учреждений и о высокой квалификации специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. 25% от общего числа составляют партнёрские роды», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.В министерстве напомнили, что подробную информацию о системе родовспоможения Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская