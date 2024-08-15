В подмосковные больницы Подмосковья поступило 16 передвижных рентген-аппаратов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Шестнадцать передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в больницы области передали 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено около 200 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.В министерстве отметили, что передвижные аппараты С-дуга позволяют получать рентгеновские снимки под разными углами непосредственно во время проведения оперативного вмешательства.
Новая медицинская техника закупается в больницы и поликлиники Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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