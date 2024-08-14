В Подмосковье в 2024 году родилось более 450 двоен и четыре тройни

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В Московской области с начала 2024 года появилось на свет 456 двоен и четыре тройни. Такой статистикой поделился министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметил министр, в регионе работает одна из лучших систем родовспоможения. Она состоит из шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии.
Более подробную информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Также в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
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«С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности. Помимо этого, открываются центры грудного вскармливания. Роддома и перинатальные центры оснащены современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорождённым», – сказал Сапанюк.
Более подробную информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».
Также в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская