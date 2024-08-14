В МОНИКИ 19-летнего юношу избавили от болезненной опухоли челюсти

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского прооперировали молодого человека с амелобластомой – опухолью нижней челюсти. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение челюстно-лицевой хирургии поступил 19-летний юноша, которому заболевание причиняло дискомфорт в повседневной жизни. Как рассказали в ведомстве, доброкачественная опухоль развивается из зубообразующих тканей, а растёт медленно безболезненно. Из-за отсутствия симптомов и своевременного лечения патология может привести к деформации лица, смещению и расшатыванию зубов.
Операция длилась 10,5 часов и прошла успешно. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.
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«Мы удалили фрагмент нижней челюсти с образованием и замещением дефекта малоберцовым аутотрансплантатом из собственной кости пациента. Применяли сложную технику микрохирургического сосудистого анастомоза, сшивали отдельные сосуды между собой и создавали устойчивое кровоснабжение пересаженного трансплантата для того, чтобы он не рассосался в будущем», – рассказал заведующий отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.
Операция длилась 10,5 часов и прошла успешно. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и уже выписан.
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Лора Луганская