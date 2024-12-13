В подмосковных больницах запустили ещё две единицы новой тяжёлой медтехники

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В поликлинике Наро-Фоминской больницы в посёлке Селятино заработал новый флюорограф, а в поликлинике Щёлковской больницы в Лосино-Петровском – маммограф. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона.
На новом флюорографе планируют проводить около 50 исследований в день, а на маммографе – до 20.
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«Жители Селятина просили установить в поликлинике новый флюорограф вместо устаревшей медтехники. Для этого мы выделили более 15 млн рублей. На них отремонтировали кабинет и установили новый цифровой флюорограф. Помимо этого, заменили устаревший маммограф на цифровой в поликлинике Лосино-Петровского. На его закупку ушло свыше 21 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
На новом флюорографе планируют проводить около 50 исследований в день, а на маммографе – до 20.
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Лора Луганская