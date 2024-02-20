В Подмосковье с начала года заготовили более пяти тонн донорской крови

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более пяти тонн донорской крови и её компонентов заготовили с Московской области с начала 2024 году, при этом абсолютное большинство донаций люди делают безвозмездно, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«С начала этого года нам удалось заготовить более 5 тонн крови и плазмы — на 421 литр крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.Она отметила, что доноров в Подмосковье становится всё больше, а также что 95% донаций люди делают на безвозмездной основе.
Сделать донацию в Московском областном центре крови можно в любой день, включая выходные, с 8 утра до 14:00. Подробная информация об условиях донации размещена на сайте Центра крови, дополнительные вопросы можно задать по телефону координационного центра донорства крови: +7 (495) 305-77-00.
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