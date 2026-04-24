«Солярий, а не солнце»: Стало известно, какой вид загара наиболее вреден для кожи
Онколог Пурцхванидзе: солярий значительно опаснее для кожи, чем солнце
Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, что загар в солярии приносит организму значительно больше вреда, чем солнце.
В беседе с NEWS.ru Пурцхванидзе сообщила, что многие ошибочно считают солярий безопасным способом получить бронзовый оттенок кожи.
«Однако спектр и интенсивность УФ-лучей в солярии часто отличаются от солнечных. В частности, они могут излучать больше UVA-лучей, которые глубже проникают в кожу и способствуют преждевременному старению и повреждению ДНК. При разумном подходе загар от природы менее вреден, чем искусственный», — рассказала специалист.Онколог предупредила: частое посещение солярия повышает риск меланомы — самого опасного вида рака кожи. Наименее серьёзное последствие, по словам врача, — разрушение коллагена и эластина под действием UVA-лучей. Это приводит к появлению морщин, и кожа теряет упругость.