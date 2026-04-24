Женщинам раскрыли формулу расчета нормы белка в пожилом возрасте

24 апреля 2026, 14:22

Терапевт Роуч рекомендовал пожилым женщинам съедать до 100 граммов белка в день

Терапевт Кит Роуч раскрыл женщинам правильную формулу расчета нормы белка в пожилом возрасте. Об этом пишет издание Yahoo.





76-летняя пациентка обратилась к врачу за помощью в определении оптимального уровня потребления белка. Женщина испытывала затруднения при расчетах необходимого ей количества этого элемента. Роуч объяснил, что количество белка должно соответствовать массе тела человека.





«Если вы весите 60 килограммов, то 60-70 граммов белка — отличное количество для вас. Если вес составляет 80 килограммов, рекомендуется принимать 80-100 граммов», — ответил он.