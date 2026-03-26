«Боли в животе и диарея»: Врач предупредил о последствиях употребления острого меда

26 марта 2026, 14:19

Гастроэнтеролог Симаков: Острый мед может вызвать расстройства желудка

Сочетание меда и перца может вызвать диарею и расстройства у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.





По словам врача, многие ошибочно воспринимают мед как продукт с лечебными свойствами. Продукт является концентратом фруктозы, который часто вызывает аллергию.





«Сочетание острого и меда сделано с целью достижения новых органолептических свойств, то есть получения именно каких-то вкусовых моментов», — отметил Симаков в разговоре с «Известиями».