«Боли в животе и диарея»: Врач предупредил о последствиях употребления острого меда
Сочетание меда и перца может вызвать диарею и расстройства у людей с чувствительным пищеварительным трактом. Об этом предупредил врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.
По словам врача, многие ошибочно воспринимают мед как продукт с лечебными свойствами. Продукт является концентратом фруктозы, который часто вызывает аллергию.
«Сочетание острого и меда сделано с целью достижения новых органолептических свойств, то есть получения именно каких-то вкусовых моментов», — отметил Симаков в разговоре с «Известиями».
Он предупредил, что острота не должна вызывать дискомфорт или диспептические нарушения. У людей с диспепсиями или функциональными расстройствами желудочно-кишечного тракта такой продукт может повысить чувствительность стенок желудка и вызвать диарею.
По словам эксперта, перец для пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или синдромом раздраженного кишечника может спровоцировать изжогу и боли в животе.