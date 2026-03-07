Гастроэнтеролог рассказала, кому вредны помидоры в рационе

07 марта 2026, 18:34

Врач Грек: Людям с гастритом и язвой надо есть помидоры с осторожностью

Фото: iStock/Iulduz Khairullina

Некоторым людям надо с осторожностью есть помидоры. Об этом сообщила гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек в разговоре с «Лентой.ру».