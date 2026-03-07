Гастроэнтеролог рассказала, кому вредны помидоры в рационе
Некоторым людям надо с осторожностью есть помидоры. Об этом сообщила гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек в разговоре с «Лентой.ру».
Врач рекомендовала с осторожностью употреблять помидоры людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, включая гастрит, язву и панкреатит. Причина заключается в том, что в помидорах присутствуют органические кислоты, которые могут вызвать изжогу, болевые ощущения или усугубить состояние.
Специалист отметила, что помидоры могут быть опасны и для людей с заболеваниями почек. В этих овощах содержатся оксалаты — соли щавелевой кислоты. У здоровых людей они обычно выводятся из организма с мочой, не причиняя вреда. Однако при нарушении работы почек этот процесс может быть затруднён. В некоторых случаях оксалаты могут связываться с кальцием и способствовать образованию кристаллов, что увеличивает риск появления камней в почках, пояснила врач.
Вместе с тем Грек подчеркнула, что людям с этими заболеваниями не обязательно полностью отказываться от помидоров. Достаточно ограничить их потребление, причём степень ограничений должна определяться индивидуально, в зависимости от диагноза и тяжести заболевания.
