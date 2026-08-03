Больничный при ОРВИ и гриппе разрешили открыть по телефону
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что россияне с признаками коронавирусной инфекции, ОРВИ или гриппа могут оформить лист нетрудоспособности без личного визита в медучреждение.
В беседе с RT депутат пояснил, что для этого нужно обратиться в кол-центр по номеру 122 либо позвонить в свою поликлинику. Врач проведёт консультацию по телефону и при наличии симптомов откроет больничный. Обычно дистанционный лист нетрудоспособности выдают на семь дней. Если за этот срок самочувствие нормализовалось, пациент сможет закрыть его удалённо.
При сохранении симптомов потребуется очный осмотр. В таком случае врача вызывают на дом или приходят в поликлинику для продления больничного. Леонов добавил, что закрыть лист нетрудоспособности теперь можно через мессенджер MAX. Лечащий врач вправе оценить состояние пациента с помощью телемедицинских технологий.
В России лист нетрудоспособности оформляется в электронном виде: сведения передаются в Социальный фонд России и работодателю автоматически. Для получения выплат сотруднику, как правило, достаточно сообщить работодателю номер электронного больничного — бумажный документ обычно не требуется.
Читайте также: