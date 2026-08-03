Больничный при ОРВИ и гриппе разрешили открыть по телефону

03 августа 2026, 08:19

Депутат Леонов: в ряде случаев больничный можно оформить дистанционно

Фото: iStock/sudok1

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что россияне с признаками коронавирусной инфекции, ОРВИ или гриппа могут оформить лист нетрудоспособности без личного визита в медучреждение.