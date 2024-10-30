Больницы Подмосковья до конца года получат 150 единиц стерилизационного оборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
49 единиц нового стерилизационного оборудования поступило с начала года медучреждения Московской области. Это сухожаровые шкафы, стерилизаторы и другие аппараты, рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Как уточнили в ведомстве, современные стерилизационные аппараты уже поставили в Дзержинскую, Лобненскую, Воскресенскую, Пушкинскую, Видновскую, Электростальскую, Егорьевскую, Раменскую и Павлово-Посадскую и другие больницы.
Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.
Читайте также:
Видновский эндокринолог Калошина раскрыла пользу чёрного хлеба при атеросклерозе
В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину от гангрены и ампутации ноги
Врачи областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль размером с тыкву
«Мы поставили 49 единиц нового стерилизационное оборудования в 16 наших медицинских организаций. Оно позволяет проводить качественную стерилизацию оборудования и хирургических инструментов. До конца года поставим ещё более 100 единиц на общую сумму порядка 440 млн рублей», – рассказал первый замминистра здравоохранения Московской области Максим Максимов.
Как уточнили в ведомстве, современные стерилизационные аппараты уже поставили в Дзержинскую, Лобненскую, Воскресенскую, Пушкинскую, Видновскую, Электростальскую, Егорьевскую, Раменскую и Павлово-Посадскую и другие больницы.
Медицинская техника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.
Читайте также:
Видновский эндокринолог Калошина раскрыла пользу чёрного хлеба при атеросклерозе
В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину от гангрены и ампутации ноги
Врачи областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль размером с тыкву
Лора Луганская