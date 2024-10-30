Врачи областного онкологического диспансера удалили у женщины опухоль размером с тыкву

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В областной онкологический диспансер обратилась 66-летняя женщина с жалобами на боли в животе, проблемы с дыханием, затруднённое мочеиспускание и невозможность лежать на спине. Также она испытывала тошноту и изжогу после приёма пищи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В ходе операции мы удалили опухоль, которая достигла гигантских размеров – около 60 см в диаметре и весом 18 кг. Она сдавливала соседние органы и нарушала их функции. Гистология показала, что опухоль доброкачественная. Если бы женщина не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть из-за осложнений», — рассказала заведующая отделением онкогинекологии №4 Ирина Карьгина.
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