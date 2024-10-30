В Сергиевом Посаде врачи спасли мужчину от гангрены и ампутации ноги

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Сергиево-Посадскую больницу поступил 53-летний мужчина с острой болью в ноге от паха до колена. Во время обследования было обнаружено нарушение кровотока в артерии левой ноги, что создавало риск развития гангрены. Без своевременного лечения пациент мог потерять ногу, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Пациент был в тяжелом состоянии. Из-за сильных болей не спал уже месяц. Конечность была синюшного цвета, холодная. В ходе операции мы восстановили кровоток в паховой области и проходимость артерии на протяжении всего бедра. Выполнили пластику артерий. Операцию провели в ангиографической операционной по щадящей гибридной методике через небольшой разрез», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.Методика объединяет хирургический этап и эндоваскулярный метод. Благодаря иакой технике удалось открыть бедренную и подколенную артерии, а также артерии голени и восстановить их, используя специальные раздувающиеся баллоны с лекарственным покрытием.
В настоящее время пациент выписан из больницы и проходит амбулаторное лечение.
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Дайана Хусинова