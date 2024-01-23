Больницы Подмосковья получили более 7 тыс единиц лёгкого медоборудования

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В прошлом году мы поставили в медучреждения Подмосковья свыше 7,2 тыс. единиц медтехники на сумму почти 7 млрд рублей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
В числе полученного оборудования есть УЗИ-аппараты, оборудование для гемодиализа, видеоэндоскопии, техника для реанимации, для гинекологии, урологии и офтальмологии и многое другое. Оборудование закуплено в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранения», программы модернизации первичного медицинского звена, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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