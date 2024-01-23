В Московской области 56 тысяч человек сдали кровь за год

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Почти 56 тысяч доноров сдали кровь в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
56 тысяч человек в 2023 году сдали кровь и ее компоненты для банка крови Московской области.
Кроме этого, на территории всей Московской области сдача и прием крови выполняются на безвозмездной основе. На сегодняшний день регион полностью обеспечен донорской кровью и ее компонентами.
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«Донорское движение продолжает активно развиваться в Московской области. Заготавливаемая кровь и ее компоненты направляются в наши медорганизации для помощи пациентам с сильной кровопотерей, ожогами, травмами, онкологией и другими заболеваниями. Так, за 2023 год донорами крови и ее компонентов стали почти 56 тыс. человек», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева