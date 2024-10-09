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Больницы Подмосковья с начала года получили более 100 устройств для реабилитации

09 октября 2024, 13:20
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 100 единиц реабилитационного оборудования поступило в больницы Московской области с начала текущего года, технику получили, в частности, медучреждения в Дубне и Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Реабилитация является одним из ключевых этапов лечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, различные травмы и другие патологии, поэтому мы продолжаем оснащать больницы реабилитационным оборудованием. С начала года в больницы поступило 102 единицы такой техники на сумму почти 60 млн рублей. Еще 41 единица поступит до конца года», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Среди закупленной техники есть устройства для тренировки координации, для восстановления мелкой моторики, для разработки суставов и пр.



Медицинское оборудование в Московской области закупают в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#медицина
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#реабилитация
#московская область
#подмосковье
В Пушкине спасли женщину с редкой болезнью сердца, «замаскированной» под ОРВИ
09 октября 2024, 13:04

Фото: iStock/manassanant pamai

70-летнюю женщину с редким заболеванием сердечной мышцы — синдромом Такоцубо или, как его ещё называют, «синдромом разбитого сердца», спасли врачи Пушкинской больницы имени проф. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в медучреждение с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, однако при помощи эхокардиографии удалось установить истинную причину болезни. «Синдром разбитого сердца» развивается на фоне стресса и иногда проявляется у пожилых женщин. В острой фазе смертность от этой болезни сопоставима со смертностью от инфаркта.

«Выяснилось, что сначала пациентку беспокоила боль в руке, затем першение в горле. Потом у женщины появились боли в области шеи. Благодаря вовремя поставленному диагнозу, мы провели медикаментозное лечение с хорошим результатом», — рассказала врач-кардиолог Вероника Глушкова.
Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

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#сердце
#медицина
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Расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 50 тысяч детей
09 октября 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 50 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ позволяет выявить 36 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье неонатальный скрининг проводится всем новорождённым. Этот анализ позволяет выявить генетические нарушения и своевременно начать лечение. С начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В областном Минздраве напомнили, что ранее скрининг использовали для выявления пяти генетических болезней у новорождённых, в прошлом году этот список был расширен до 36. Кровь для исследования берётся из пятки младенца. При выявлении каких-либо отклонений врач связывается с родителями и разъясняет, как действовать дальше.

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Гастроэнтеролог Яблокова рассказала о вредных продуктах в рационе питания детей
09 октября 2024, 11:52

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Одна из наиболее распространённых ошибок в детском питании заключается во включении в рацион ребёнка продуктов, содержащих трансжиры, искусственные вкусовые добавки, эмульгаторы и большое количество сахара.
«Особенно вредными для организма ребенка являются бургеры, сосиски, колбасы, соусы и различные полуфабрикаты. В них мало полезных веществ, но в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры. Они не усваиваются, но откладываются в соединительной ткани и подкожном жире. Это грозит не только ожирением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова.
Кроме того, трансжиры негативно влияют на работу ферментной, гормональной и других систем организма, а также могут способствовать развитию рака. Трансжиры применяются в производстве различных кондитерских изделий, майонеза, глазированных и плавленых сырков.

Если готовить дома несколько раз на одном и том же масле, домашняя еда также может содержать трансжиры, предупреждает гастроэнтеролог.

«Также для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Лидерство по вредности для желудочно-кишечного тракта ребенка можно отдать лимонадам. В бутылке газировки содержится огромное количество разведенного сахара в жидком виде — именно это и делает лимонад особенно опасным продуктом. Газированная вода повышает жажду и при этом не может ее утолить — хочется пить еще больше и больше», — рассказала Яблокова.
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#московская область
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Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение
08 октября 2024, 19:40

Фото: istockphoto/cagkansayin

Давно известно, что алкоголь, особенно в неумеренных дозах, оказывает разрушительное влияние на организм. Кишечник и пищеварительная система не являются исключением.
Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, в кишечнике происходит один из этапов всасывания этилового спирта. Именно этим объясняется губительное воздействие спиртного на этот орган. Постоянное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в кишечнике, что в свою очередь запускает целый каскад негативных реакций.

Среди них специалист назвала спазм сосудов и, как следствие, недостаточное кровоснабжение органа, нарушение барьерной функции, снижение уровня выработки защитных клеток — иммуноглобулинов. Также нарушается перистальтика.

В совокупности регулярное употребление алкоголя приводит к нарушению регулярности и консистенции стула, вздутию в животе, повышенному газообразованию и сильному болевому синдрому, заключила доктор Мельникова.

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#напитки
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#следствие
#снижение
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Свыше десяти тысяч детей получили медпомощь в детском центре им. Рошаля
08 октября 2024, 14:49

Фото: istockphoto/cagkansayin

С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л. М. Рошаля начали принимать маленьких пациентов. Каждый день амбулаторную помощь получают до 600 детей, а ещё около 100 ребят обслуживаются с помощью телемедицинских консультаций, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия клинико-диагностического центра консультацию наших специалистов получили уже более 10 тыс. маленьких пациентов. Отмечу, что в Центр обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. Сейчас в КДЦ ведут прием врачи по 21 специальности. Наиболее востребованными среди них являются кардиолог, травматолог-ортопед и аллерголог-иммунолог», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Московской области и координирует работу всех детских учреждений региона. В нём трудятся специалисты со всей страны, признанные лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике.

Ежегодно стационарное лечение в центре проходят около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное — более 150 тысяч.

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В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 1,5 млн человек
08 октября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже свыше полутора миллионов жителей Московской области вакцинировались от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Всего с начала прививочной кампании иммунизацию прошли уже более 1,5 млн человек. Вакцинация позволяет защитить себя и близких от гриппа и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для вакцинации в мобильном комплексе нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Полная информация про адреса и время работы мобильных прививочных комплексов опубликована на сайте регионального Минздрава.

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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм
Врач Лапа о вакцинах от гриппа: не всем можно прививаться
08 октября 2024, 11:12

Фото: iStock/Choreograph

Октябрь, дожди и первые заморозки — то, что влияет на наш организм. Как уберечь свое здоровье и не подхватить сезонные заболевания?
Иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. ООО «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» напомнила, что проживанию счастливой осени способствует здоровый образ жизни.

«Прогулки в любое время года имеют положительный эффект на наше здоровье. Главное — одеваться по погоде: если дождь, то дождевики и зонтик, сапоги с теплыми носками, шарфик и шапка. Если оденемся не по погоде, то может простудиться, промокнуть, переохладиться. Здесь важно правильно одеться, чтобы не переохладиться и не пропариться», — сказала эксперт.

Она добавила, что промокшие носки нужно, по возможности, сразу заменить на сухие, а если не получилось, то дома погреть ноги в соленой воде, чтобы улучшить циркуляцию всего организма и изгнать бактерии.

«Еще можно выпить чай с лимоном или медом, как многие любят, но не злоупотреблять. Также важен сон: надо спать 10-12 часов, тогда иммунитет будет работать хорошо», — рассказала врач.

По словам Людмилы Лапы, прививки от гриппа можно делать только тем людям, которые знают свой иммунный статус.

«Не всем можно прививаться. Если нет аллергии, то, пожалуйста, прививайтесь, и тогда вы не заболеете. А если есть аллергия или хронически заболевания, то надо сначала пролечиться. В этой ситуации агрессивность иммунной системы может сыграть с организмом коварную штуку, потому что прививки активируют систему и могут вызывать обострения заболеваний. Надо прийти к своему доктору, провериться и получить одобрение на прививку», — сообщила специалист.

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«Началось омертвение»: в Коломне врачи вытащили из ноги пациента огромный тромб
08 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Gumpanat

Тромб длиной более 50 сантиметров вытащили из бедренной артерии 64-летнего пациента врачи Коломенской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на онемение ноги, слабость и боли в пальцах стопы. Диагностика показала, что в артерии на уровне бедра и голени находится тромб, что грозило пациенту самыми серьёзными последствиями — от ампутации ноги до летального исхода.

«Из-за тромба кровотока в ноге не хватало, уже началось омертвение кончика пальца. Откладывать операцию было нельзя. Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Длина извлечённого тромба составила более 50 см, он закрывал просвет артерии от бедра до стопы», — рассказал заведующий Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктор Григорьев.

Операция прошла успешно, кровообращение в ноге восстановилось, благодаря чему прошло онемение. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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#минздрав мо
#операция
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Биолог Лялина назвала неожиданную пользу кофе с кардамоном
Биолог Лялина заявила о способности напитка предотвратить камни в почках
07 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/Farknot_Architect

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что добавление кардамона в кофе усиливает полезные свойства напитка, благодаря чему он способен даже помочь избежать образования камней в почках.
«Кофе с кардамоном имеет нейтрализующий эффект для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, и может использоваться как профилактическое средство от гипертензии. Кардамон снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, нормализует нервную возбудимость, укрепляет иммунитет, предупреждает образование камней в почках и способствует обеззараживанию слизистых оболочек», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Людям, страдающим мигренью и низким давлением, допустимо пить кофе с лимоном, отметила специалист.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.

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#образование
#кофе
#иммунитет
#здоровье
#напитки
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