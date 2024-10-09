Больницы Подмосковья с начала года получили более 100 устройств для реабилитации

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 100 единиц реабилитационного оборудования поступило в больницы Московской области с начала текущего года, технику получили, в частности, медучреждения в Дубне и Солнечногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Реабилитация является одним из ключевых этапов лечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые и неврологические заболевания, различные травмы и другие патологии, поэтому мы продолжаем оснащать больницы реабилитационным оборудованием. С начала года в больницы поступило 102 единицы такой техники на сумму почти 60 млн рублей. Еще 41 единица поступит до конца года», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Среди закупленной техники есть устройства для тренировки координации, для восстановления мелкой моторики, для разработки суставов и пр.
Медицинское оборудование в Московской области закупают в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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