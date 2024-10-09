Расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 50 тысяч детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 50 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ позволяет выявить 36 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В Подмосковье неонатальный скрининг проводится всем новорождённым. Этот анализ позволяет выявить генетические нарушения и своевременно начать лечение. С начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.В областном Минздраве напомнили, что ранее скрининг использовали для выявления пяти генетических болезней у новорождённых, в прошлом году этот список был расширен до 36. Кровь для исследования берётся из пятки младенца. При выявлении каких-либо отклонений врач связывается с родителями и разъясняет, как действовать дальше.
Читайте также:
Гастроэнтеролог Яблокова рассказала о вредных продуктах в рационе питания детей
Свыше десяти тысяч детей получили медпомощь в детском центре им. Рошаля
Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение
Лев Каштанов