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Расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 50 тысяч детей

09 октября 2024, 12:42
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше 50 тысяч новорождённых прошли расширенный неонатальный скрининг в Московской области с начала текущего года, анализ позволяет выявить 36 генетических заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.


«В Подмосковье неонатальный скрининг проводится всем новорождённым. Этот анализ позволяет выявить генетические нарушения и своевременно начать лечение. С начала года в Подмосковье такое обследование прошли более 50 тысяч детей», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В областном Минздраве напомнили, что ранее скрининг использовали для выявления пяти генетических болезней у новорождённых, в прошлом году этот список был расширен до 36. Кровь для исследования берётся из пятки младенца. При выявлении каких-либо отклонений врач связывается с родителями и разъясняет, как действовать дальше.

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#минздрав мо
#новорождённые
#анализы
#медицина
#здравоохранение
Гастроэнтеролог Яблокова рассказала о вредных продуктах в рационе питания детей
09 октября 2024, 11:52

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Одна из наиболее распространённых ошибок в детском питании заключается во включении в рацион ребёнка продуктов, содержащих трансжиры, искусственные вкусовые добавки, эмульгаторы и большое количество сахара.
«Особенно вредными для организма ребенка являются бургеры, сосиски, колбасы, соусы и различные полуфабрикаты. В них мало полезных веществ, но в больших количествах содержатся консерванты, эмульгаторы, усилители вкуса, а также трансжиры. Они не усваиваются, но откладываются в соединительной ткани и подкожном жире. Это грозит не только ожирением, но и последствиями для сердечно-сосудистой системы», — подчеркнула главный гастроэнтеролог Московской области, врач НИКИ детства Екатерина Яблокова.
Кроме того, трансжиры негативно влияют на работу ферментной, гормональной и других систем организма, а также могут способствовать развитию рака. Трансжиры применяются в производстве различных кондитерских изделий, майонеза, глазированных и плавленых сырков.

Если готовить дома несколько раз на одном и том же масле, домашняя еда также может содержать трансжиры, предупреждает гастроэнтеролог.

«Также для детей опасно большое количество сахара, повышающего риск развития ожирения и диабета. Лидерство по вредности для желудочно-кишечного тракта ребенка можно отдать лимонадам. В бутылке газировки содержится огромное количество разведенного сахара в жидком виде — именно это и делает лимонад особенно опасным продуктом. Газированная вода повышает жажду и при этом не может ее утолить — хочется пить еще больше и больше», — рассказала Яблокова.
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Гастроэнтеролог Мельникова рассказала о воздействии алкоголя на пищеварение
08 октября 2024, 19:40

Фото: istockphoto/cagkansayin

Давно известно, что алкоголь, особенно в неумеренных дозах, оказывает разрушительное влияние на организм. Кишечник и пищеварительная система не являются исключением.
Об этом в беседе с изданием «Газета.ру» сообщила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, в кишечнике происходит один из этапов всасывания этилового спирта. Именно этим объясняется губительное воздействие спиртного на этот орган. Постоянное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в кишечнике, что в свою очередь запускает целый каскад негативных реакций.

Среди них специалист назвала спазм сосудов и, как следствие, недостаточное кровоснабжение органа, нарушение барьерной функции, снижение уровня выработки защитных клеток — иммуноглобулинов. Также нарушается перистальтика.

В совокупности регулярное употребление алкоголя приводит к нарушению регулярности и консистенции стула, вздутию в животе, повышенному газообразованию и сильному болевому синдрому, заключила доктор Мельникова.

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Свыше десяти тысяч детей получили медпомощь в детском центре им. Рошаля
08 октября 2024, 14:49

Фото: istockphoto/cagkansayin

С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л. М. Рошаля начали принимать маленьких пациентов. Каждый день амбулаторную помощь получают до 600 детей, а ещё около 100 ребят обслуживаются с помощью телемедицинских консультаций, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«С момента открытия клинико-диагностического центра консультацию наших специалистов получили уже более 10 тыс. маленьких пациентов. Отмечу, что в Центр обращаются не только жители Московской области, но и других регионов РФ. Сейчас в КДЦ ведут прием врачи по 21 специальности. Наиболее востребованными среди них являются кардиолог, травматолог-ортопед и аллерголог-иммунолог», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Детский клинический центр является флагманским проектом в сфере здравоохранения Московской области и координирует работу всех детских учреждений региона. В нём трудятся специалисты со всей страны, признанные лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике.

Ежегодно стационарное лечение в центре проходят около 15 тысяч юных пациентов, а амбулаторное — более 150 тысяч.

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В Подмосковье прививку от гриппа сделали уже более 1,5 млн человек
08 октября 2024, 14:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже свыше полутора миллионов жителей Московской области вакцинировались от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Всего с начала прививочной кампании иммунизацию прошли уже более 1,5 млн человек. Вакцинация позволяет защитить себя и близких от гриппа и его серьезных осложнений. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и в наших мобильных комплексах», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Для вакцинации в мобильном комплексе нужно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Полная информация про адреса и время работы мобильных прививочных комплексов опубликована на сайте регионального Минздрава.

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#минздрав мо
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#подмосковье
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«Обострения заболеваний»: Врач рассказала, как прививки от гриппа влияют на организм
Врач Лапа о вакцинах от гриппа: не всем можно прививаться
08 октября 2024, 11:12

Фото: iStock/Choreograph

Октябрь, дожди и первые заморозки — то, что влияет на наш организм. Как уберечь свое здоровье и не подхватить сезонные заболевания?
Иммунолог, врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой Р. Н. ООО «Витела» Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» напомнила, что проживанию счастливой осени способствует здоровый образ жизни.

«Прогулки в любое время года имеют положительный эффект на наше здоровье. Главное — одеваться по погоде: если дождь, то дождевики и зонтик, сапоги с теплыми носками, шарфик и шапка. Если оденемся не по погоде, то может простудиться, промокнуть, переохладиться. Здесь важно правильно одеться, чтобы не переохладиться и не пропариться», — сказала эксперт.

Она добавила, что промокшие носки нужно, по возможности, сразу заменить на сухие, а если не получилось, то дома погреть ноги в соленой воде, чтобы улучшить циркуляцию всего организма и изгнать бактерии.

«Еще можно выпить чай с лимоном или медом, как многие любят, но не злоупотреблять. Также важен сон: надо спать 10-12 часов, тогда иммунитет будет работать хорошо», — рассказала врач.

По словам Людмилы Лапы, прививки от гриппа можно делать только тем людям, которые знают свой иммунный статус.

«Не всем можно прививаться. Если нет аллергии, то, пожалуйста, прививайтесь, и тогда вы не заболеете. А если есть аллергия или хронически заболевания, то надо сначала пролечиться. В этой ситуации агрессивность иммунной системы может сыграть с организмом коварную штуку, потому что прививки активируют систему и могут вызывать обострения заболеваний. Надо прийти к своему доктору, провериться и получить одобрение на прививку», — сообщила специалист.

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«Началось омертвение»: в Коломне врачи вытащили из ноги пациента огромный тромб
08 октября 2024, 10:52

Фото: iStock/Gumpanat

Тромб длиной более 50 сантиметров вытащили из бедренной артерии 64-летнего пациента врачи Коломенской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на онемение ноги, слабость и боли в пальцах стопы. Диагностика показала, что в артерии на уровне бедра и голени находится тромб, что грозило пациенту самыми серьёзными последствиями — от ампутации ноги до летального исхода.

«Из-за тромба кровотока в ноге не хватало, уже началось омертвение кончика пальца. Откладывать операцию было нельзя. Через разрез в левой паховой области нашли участок артерии с началом тромба и удалили его специальным катетером с баллончиком. Длина извлечённого тромба составила более 50 см, он закрывал просвет артерии от бедра до стопы», — рассказал заведующий Региональным сосудистым центром Коломенской больницы Виктор Григорьев.

Операция прошла успешно, кровообращение в ноге восстановилось, благодаря чему прошло онемение. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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#коломна
#врачи
#минздрав мо
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Биолог Лялина назвала неожиданную пользу кофе с кардамоном
Биолог Лялина заявила о способности напитка предотвратить камни в почках
07 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/Farknot_Architect

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что добавление кардамона в кофе усиливает полезные свойства напитка, благодаря чему он способен даже помочь избежать образования камней в почках.
«Кофе с кардамоном имеет нейтрализующий эффект для людей, склонных к повышенному артериальному давлению, и может использоваться как профилактическое средство от гипертензии. Кардамон снижает тягучесть крови, снимает спазмы кишечника, нормализует нервную возбудимость, укрепляет иммунитет, предупреждает образование камней в почках и способствует обеззараживанию слизистых оболочек», — добавила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Людям, страдающим мигренью и низким давлением, допустимо пить кофе с лимоном, отметила специалист.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что миндаль является очень полезным для сердечно-сосудистой системы продуктом.

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#образование
#кофе
#иммунитет
#здоровье
#напитки
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Косметолог Нелюбова назвала самые вредные продукты для лица
Косметолог Нелюбова: Молочные продукты вредны для кожи лица
07 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/fizkes

Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова заявила, что молочные, острые продукты, а также пища с высоким гликемическим индексом вредят здоровью кожи лица.
«Простые углеводы особенно вредны для нашей кожи. В этот список включаем продукты с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, белый сахар, кондитерские изделия. Также молоко и молочные продукты из цельного молока. Не рекомендую и добавки, содержащие сывороточный протеин. А острая пища способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам, что также не полезно для кожи с высыпаниями», — пояснила в беседе с NEWS.ru Нелюбова.

Она подчеркнула, что здоровье кожи тесно связано с рационом питания. Для различных заболеваний кожи особо важно корректировать свой режим питания, заключила специалист.

Ранее заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Проценко заявлял, что самостоятельное выдавливание прыщей может привести к занесению инфекций под кожу.

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#здоровье
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#врач
#пища
#режим
#питание
#кожа
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Врач Крючков объяснил сомнения в эпидемии стрептококковой инфекции из Гонконга
07 октября 2024, 18:19

Фото: iStock/Bet_Noire

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков выразил сомнения в том, что стрептококковая инфекция из Гонконга способна вызвать эпидемию.
Он пояснил, что заразиться болезнью можно при разделке рыбы, если не соблюдать правила безопасности и иметь ссадины и царапины на руках. При этом, врач отметил, что даже заражённую рыбу при правильной готовке можно безопасно употреблять, так как при определённых температурах инфекция погибает. Кроме этого, по словам Крючкова, даже при заражении заболевание поддаётся лечению на ранних стадиях.

«По всей видимости, эту вспышку удастся погасить относительно быстро. Это не эпидемическая история, речи о ней не идёт», — подытожил в беседе с «Москвой 24» врач.

До этого врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер объяснил необходимость употребления витаминов и БАДов дополнительно.

«В современном мире практически невозможно получить с пищей необходимое количество витаминов, микроэлементов и базисных биологически активных веществ других групп. Помимо обычной пищи, мы должны получать набор тех самых витаминов, микроэлементов и клетчатки, антиоксидантов, массы органических кислот в виде добавок», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

Ранее заведующая операционным блоком, врач отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневного стационара МОНИИАГ Елена Ефремова поделилась советами о том, как сократить время восстановления и вернуть уверенность.

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