В Пушкине спасли женщину с редкой болезнью сердца, «замаскированной» под ОРВИ

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70-летнюю женщину с редким заболеванием сердечной мышцы — синдромом Такоцубо или, как его ещё называют, «синдромом разбитого сердца», спасли врачи Пушкинской больницы имени проф. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила в медучреждение с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, однако при помощи эхокардиографии удалось установить истинную причину болезни. «Синдром разбитого сердца» развивается на фоне стресса и иногда проявляется у пожилых женщин. В острой фазе смертность от этой болезни сопоставима со смертностью от инфаркта.
Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.
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«Выяснилось, что сначала пациентку беспокоила боль в руке, затем першение в горле. Потом у женщины появились боли в области шеи. Благодаря вовремя поставленному диагнозу, мы провели медикаментозное лечение с хорошим результатом», — рассказала врач-кардиолог Вероника Глушкова.
Сейчас жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.
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Лев Каштанов