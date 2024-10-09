В Пушкине спасли женщину с редкой болезнью сердца, «замаскированной» под ОРВИ

С конца августа врачи детского клинико-диагностического центра имени Л. М. Рошаля начали принимать маленьких пациентов. Каждый день амбулаторную помощь получают до 600 детей, а ещё около 100 ребят обслуживаются с помощью телемедицинских консультаций, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.