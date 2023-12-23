Больницы в России начали экстренно закупать медикаменты

Аналогия между шампанским и празднованием Нового года формирует психологический стереотип о его безвредности — а между тем, игристое вино, как и другие напитки, способно привести к алкоголизму. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-психиатр Руслан Исаев.