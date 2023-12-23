Больницы в России начали экстренно закупать медикаменты

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Массовая закупка происходит на фоне большого количества заболеваний ОРВИ, гриппом и слабыми штаммами коронавируса.
Mash пишет, что медицинские учреждения оформили госзакупки на поставки аспирина и парацетамола. На первое лекарство больше всего потратилась Самарская область, заплатив 2 млн рублей. Далее следует Новосибирская область, потратившая миллион, Москва (1,5 млн) и Санкт-Петербург (примерно миллион). Москва и Санкт-Петербург потратили эти суммы только за декабрь.
Правительство Тюменской области выделило 4 млн, чтобы жаропонижающего хватило и на следующий год. Парацетамол приобрели Москва и Санкт-Петербург, потратив примерно 1,8 млн рублей.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за месяц число случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом говорится в соответствующем отчёте ВОЗ.
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Мария Фирсова