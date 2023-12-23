ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире за месяц выросла на 52%

Врач-онколог из Великобритании Дебора Ли в беседе с изданием Express назвала продукты, которые помогают облегчить состояние организма при похмелье. Она отметила, что в первую очередь это касается тех из них, которые содержат цинк — он помогает уменьшить воспаление в организме, вызванное переизбытком алкоголя.