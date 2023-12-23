ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире за месяц выросла на 52%

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире за месяц число случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Об этом говорится в соответствующем отчёте ВОЗ.
В документе отмечается, что данная сводка не отражает фактическое количество заболеваний коронавирусом по всему миру, так как подобные отчёты предоставили только 105 стран.
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