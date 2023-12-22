Врач Тен заявила о важности подготовки новогодней аптечки

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Руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Зарема Тен рекомендовала заранее подготовить аптечку перед новогодними праздниками.
В этой новогодней аптечке, по словам врача, обязательно должны быть сорбенты и средства от изжоги.
Кроме того, врач посоветовала подготовить антигистаминные средства, которые могут помочь в случае аллергии на некоторые продукты.
А врач и телеведущая Елена Малышева рекомендовала к Новому году купить манго. Как передаёт utro.ru, этот фрукт содержит много антиоксидантов, которые позитивно влияют на состояние организма человека. Также манго способствует лучшей работе ЖКТ.
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«Аптечку на новогодние праздники лучше собрать заранее, в ней обязательно должны быть средства от изжоги и ферментные препараты, чтобы помочь работе поджелудочной железы. Пригодятся и препараты для снятия спазмов кишечника и желчевыводящих путей. При подозрении на отравление и появлении тошноты, рвоты или диареи в доступе всегда должны быть препараты-энтеросорбенты», – отметила в беседе с АГН «Москва» Тен.
А врач и телеведущая Елена Малышева рекомендовала к Новому году купить манго. Как передаёт utro.ru, этот фрукт содержит много антиоксидантов, которые позитивно влияют на состояние организма человека. Также манго способствует лучшей работе ЖКТ.
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Мелисса Тимофеева