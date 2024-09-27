Офтальмолог рассказала, как избежать развития катаракты и глаукомы

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Катаракту и глаукому легко выявить на ранней стадии, если регулярно проходить диагностику. Об этом рассказала офтальмолог Зарина Курачинова.
«Катаракта и глаукома — это заболевания, которые развиваются постепенно и могут привести к значительному ухудшению зрения. Для профилактики катаракты важно следить за общим состоянием здоровья», — рассказала Курачинова в беседе с NEWS.ru.
Она уточнила, что необходимо контролировать сахар в крови, носить солнцезащитные очки и отказаться от курения. По словам эксперта, катаракту на ранней стадии легко выявить, посещая офтальмолога, и чем раньше обнаружить болезнь, тем проще ее вылечить.
При этом глаукома часто протекает бессимптомно до поздней стадии. Основным фактором риска становится высокое внутриглазное давление.
Таким образом, необходимо регулярно проводить диагностику, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, заключила специалист.
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