Жителей Подмосковья приглашают пройти бесплатный онкоскрининг 28 сентября

Фото: пресс-служба Минздрава МО
День открытых дверей проведут в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 28 сентября, в рамках мероприятия жители Подмосковья смогут бесплатно пройти онкоскрининг, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Участникам для открытых дверей предложат сделать маммографию и УЗИ молочных желёз, пройти диагностику новообразований кожи и сдать тест на наличие скрытой крови в кале и ПСА-тест на рак простаты», — говорится в сообщении.Мероприятие будет проводиться с девяти утра до двух часов дня. С собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.
Адреса областных Центров амбулаторной онкологической помощи размещены по ссылке.
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