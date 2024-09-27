Собянин заявил о новых ангиографах с 3D-моделированием в сосудистых центрах

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Восемь ангиографов с 3D-моделированием получили столичные сосудистые центры с начала текущего года. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечено, что техника позволит сократить время проведения операций и снизит риски.
«Сегодня 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей — от обучения до планирования и проведения высокотехнологичных вмешательств. Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — говорится в публикации градоначальника.Кроме того, ангиографы дадут возможность не тратить время на дополнительный рентген, что снизит лучевую нагрузку на пациента и медперсонал.
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Никита Кротов