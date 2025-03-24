«Бомба замедленного действия»: вирусолог раскритиковала признание COVID-19 сезонным заболеванием

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COVID-19 нельзя называть сезонным заболеванием, так как уровень заболеваемости этим вирусом не зависит от сезона, им болеют круглый год. Об этом заявила вирусолог Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, коронавирусом сейчас болеют меньше из-за того, что он принял менее тяжелые, но более заразные формы, а самые уязвимые пациенты уже умерли. К тому же она указала на формирование приобретенного иммунитета у людей, перенесших COVID-19.
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«Также надо помнить о том, что у нас примерно каждый пятый, переболевший ковидом, страдает от длинного ковида (или лонг ковида). Некоторые болеют с начала пандемии – с 2020 года. У многих заболевание протекает тяжело, приводя к инвалидности, вплоть до 1 группы. <…> Причем, в организме таких больных возможно образование новых штаммов коронавируса SARS-CoV-2, в том числе и более смертоносных. Это как бомба замедленного действия», — пояснила врач.Вирусолог отметила, что сейчас в мире существует порядка 40 тысяч вариаций SARS-CoV-2, каждая из которых бьется за «место под солнцем». Она подчеркнула, что нужно особенно внимательно следить за развитием ковида, а не переводить его в разряд сезонных заболеваний.
«Среди кандидатов на очередную пандемию наиболее вероятными представляются птичий грипп, MERS и непредсказуемый ковид», — указала Протасова.Читайте также:
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Данил Пономарев