Врач раскрыла, какой лишний вес угрожает здоровью

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Лишний вес при индексе массы тела выше 30 единиц говорит об ожирении первой степени и вреден для здоровья, так как повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других осложнений. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
«Люди с храпом и остановками дыхания во сне часто имеют избыточный вес. Похудение в этом случае может решить проблему. Если лишний вес мешает выполнять повседневные действия или заниматься спортом, это также серьезный повод задуматься о снижении массы тела», — пояснила специалист.Леонтьева отметила, что ориентироваться на моделей при похудении не нужно, важна планомерность и постепенность. Прежде всего, подчеркнула она, важно оценить самочувствие и наличие сопутствующих заболеваний. По ее словам, для того чтобы улучшить свое здоровье, порой достаточно сбросить вес лишь на 5-10%.
«Сконцентрируйтесь на здоровом образе жизни, правильном питании и физической активности. Это поможет не только достичь оптимального веса, но и сохранить его в долгосрочной перспективе», — поделилась врач.Читайте также:
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