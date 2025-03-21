Врач раскрыла, какой лишний вес угрожает здоровью

Лишний вес при индексе массы тела выше 30 единиц говорит об ожирении первой степени и вреден для здоровья, так как повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других осложнений. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.