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Врач раскрыла, какой лишний вес угрожает здоровью

Врач Леонтьева: лишний вес при индексе массы тела выше 30 вреден для здоровья
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Лишний вес при индексе массы тела выше 30 единиц говорит об ожирении первой степени и вреден для здоровья, так как повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других осложнений. Об этом сообщила врач-терапевт Наталья Леонтьева в беседе с RuNews24.ru.
«Люди с храпом и остановками дыхания во сне часто имеют избыточный вес. Похудение в этом случае может решить проблему. Если лишний вес мешает выполнять повседневные действия или заниматься спортом, это также серьезный повод задуматься о снижении массы тела», — пояснила специалист.
Леонтьева отметила, что ориентироваться на моделей при похудении не нужно, важна планомерность и постепенность. Прежде всего, подчеркнула она, важно оценить самочувствие и наличие сопутствующих заболеваний. По ее словам, для того чтобы улучшить свое здоровье, порой достаточно сбросить вес лишь на 5-10%.
«Сконцентрируйтесь на здоровом образе жизни, правильном питании и физической активности. Это поможет не только достичь оптимального веса, но и сохранить его в долгосрочной перспективе», — поделилась врач.
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«Очень токсичны»: химик раскрыл, чем опасен пластик для разогрева продуктов
Химик Дорохов: безопасным для хранения еды пластиком является полипропилен
21 марта 2025, 23:37

Фото: iStock/nito100

Безопасным для хранения и разогрева еды пластиком являются изделия с маркировкой 5 и 2 — полипропилен и полиэтилен высокой плотности. Об этом заявил доцент РТУ МИРЭА, химик Андрей Дорохов. По его словам, другие виды пластика при высоких температурах могут выделять токсичные вещества, пагубно влияющие на системы организма.
«При покупке стоит обратить внимание на специальную маркировку, изображенную на дне изделия в виде треугольника с числом внутри. Эти числа от 1 до 7 указывают на разные виды пластика. <…> Для обеспечения безопасности выбирайте контейнеры с маркировкой, допускающей контакт с пищевыми продуктами, и избегайте нагрева пищи в пластиковых емкостях без соответствующей метки», — поделился эксперт в беседе с RT.
В то же время врач-диетолог Марина Макиша рассказала, чем опасны чипсы для здоровья человека и стоит ли вводить ограничения на их продажу, про которые говорил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист пояснила, что чипсы относят в категорию продуктов, которые могут вызывать у людей пищевую зависимость. К тому же, снеки крайне калорийны и не несут пользы для организма.
«Чипсы относятся к категории таких продуктов, потому что в них очень высокое содержание жира, быстрых углеводов (то есть крахмала) и соли. Эти три ингредиента мозг воспринимает как пищевой наркотик, требуя есть их все чаще. Если человек регулярно ест продукты такого типа, у него появляются лишние килограммы и проблемы со здоровьем», — отметила диетолог.
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Диетолог раскрыла причину тяги к чипсам среди россиян
Диетолог Черняева: вкусовые добавки чипсов вызывают привыкание и постоянную тягу
21 марта 2025, 14:59

Фото: iStock/javi_indy

Регулярное употребление в пищу чипсов приводит не только к набору лишнего веса, но и существенным проблемам здоровья, утверждают специалисты. Так почему же многих россиян так тянет на это «вредное»?
Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог Мария Черняева в беседе с «Радио 1» заявила, что люди любят чипсы из-за быстрых углеводов, которые приносят организму быструю энергию.

«Но надолго этой энергии не хватит. Мозгу это не нужно. Также в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание и постоянную тягу. К этому же это очень быстро», — объяснила эксперт.

По ее словам, есть чипсы — психологическая привычка, подобная попкорну во время просмотра фильма.

«Главный ингредиент в чипсах — масло, на котором происходит жарка, а это трансжиры. Возникает риск повышения плохого холестерина, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза и так далее», — поделилась Черняева.

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Косметолог раскрыла неочевидную опасность ботокса
Косметолог Сирмайс: ботокс в молодом возрасте может привести к опущению век
21 марта 2025, 13:39

Фото: iStock/Elena Safonova

Специалисты рассказали, что «закалывание» ботоксом в молодом возрасте опасно для здоровья и чреваты последствиями. Правда ли это?
Кандидат медицинских наук, врач первой категории врач дерматовенеролог, косметолог, дерматоонколог доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Сирмайс Наталия в беседе с «Радио 1» заявила, что нужно понимать риски, на которые идут люди, потому что могут быть побочные эффекты.

«Это опасно, если делать не у профессионала. Также необходимо понимать все риски и побочки: опущение век, приподнятость бровей и так далее. Все зависит от дозы и от мышечного каркаса (куда вкалывается)», — объяснила она.

По словам косметолога, в настоящее время есть методики поверхностного введения препарата, которые не действует на мышечное волокно, а направлены именно на разглаживание кожи.

«Но надо помнить о том, что есть рецепторы, которые могут со временем стать менее чувствительными к ботулотоксинами, и поэтому будущем эффект будет уже не такой. Это говорит о том, что это все должно быть просто по показаниям», — прокомментировала Сирмайс.

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#опасность
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Слайм в волосах: Трихолог раскрыла, может ли популярный тренд привести к облысению
Трихолог Нагайцева: слайм в волосах не приведет к облысению, но испортит волосы
21 марта 2025, 12:14

Фото: iStock/Evgeniya Markina

Популярный среди подростков тренд на втирание слаймов в кожу головы в качестве маски для волос может грозить тракционной алопецией, об эом предупреждают специалисты.
Однако врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» что, тракционная алопеция — это другое, и случается оно в других случаях.

«Алопеция происходит вследствие травмы или постоянного натяжения. Со слаймом так не получится, потому что, попробовав однажды, вы точно больше не будете его использовать. Он не снимается и не смывается, он рвет волосы при корневой зоне. Например, ко мне приходил мальчик, который пытался сам стянуть слайм с волос, потом ему в салоне помогали, соответственно, волосы рвались», — объяснила специалист.

По ее словам, это временная потеря, но последствие слайма — однозначное изменение прически.

«Волосяной фолликул от этого не погибнет, хуже ему не станет, то есть облысения не будет, если это не делать на постоянной основе. Но может образоваться грибок кожи. И в целом это мучение, потому что слайм снять с головы невозможно», —заключила Нагайцева.

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В ГКБ №7 Казани начнут делать операции по пересадке сердца
20 марта 2025, 18:04

Фото: iStock/Gumpanat

В 7-й городской клинической больнице Казани в этом году начнут проводить операции по пересадке сердца. Об этом рассказала главный внештатный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким.
«Пересадка сердца — жизнеспасающая процедура. Сейчас возникла потребность в увеличении количества трансплантаций сердца, поскольку мы обнаружили, что после ковида у молодых пациентов снижаются функции сердца. Единственный выход для них — трансплантация», — рассказала Ким в беседе с «Татар-информ».

Она уточнила, что врачи 7-й ГКБ Казани прошли обучение по пересадке и уже готовы приступить к операциям. На сегодняшний день уже составлен список тех, кто в них нуждается.

Ранее сообщалось, что врачи клинической больницы «РЖД-Медицина» в Казани впервые проведут операцию по установке подкожного мини-ЭКГ пациентке с подозрением на патологию сердца.

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