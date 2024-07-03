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Видновские врачи спасли от глухоты пациента с клещом в ухе

03 июля 2024, 10:39
Фото: iStock / AndreyPopov

Фото: iStock / AndreyPopov

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Врачи Видновской больницы сохранили мужчине слух, едва не потерянный из-за попавшего в ухо клеща. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 75-летний пациент с жалобами на боль и шум в правом ухе. При осмотре обнаружил клеща, который располагался глубоко в ухе - на барабанной перепонке. Извлекали паразита под общей анестезией. ​
«Сначала мы залили в слуховой проход перекись водорода, потом закапали масло. Когда клещ погиб и его челюсти разжались, мы аккуратно, чтобы повредить барабанную перепонку, извлекли его штыковидным пинцетом», – рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.


Сейчас мужчина уже выписан. Благодаря оперативной медицинской помощи клещ не успел нанести вред его слуху.

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#московская область
Подмосковный офтальмолог советует купить ребёнку тёмные очки уже в три года
02 июля 2024, 22:57

Фото: iStock / vvvita

Защита от солнца нужна летом не только детской коже, но и глазам, так как ультрафиолетовые лучи негативно действуют на сетчатку и хрусталик глаза ребёнка.
Об этом напомнила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
«Зрачки у детей более широкие, и при воздействии УФ-лучей происходит засвет периферийных отделов хрусталика. Там ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика — кристаллинов. В дальнейшем это может привести к раннему развитию катаракты. Кроме того, яркое солнце может привести к ожогу сетчатки и её необратимому поражению. К тому же без защиты наступают дистрофия и дегенерация сетчатки», – пояснила специалист, слова который привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сберечь детские глаза от ультрафиолета помогут солнцезащитные очки. Первый такой аксессуар можно купить уже в три года, но главное правильно их выбрать.
«Солнцезащитные очки должны быть пластиковыми, без острых краёв, с фиксацией специальными устройствами за ушами или на голове. Линза не должна быть стеклянной – лучше если это будет пластик. Очки нужно покупать в оптике, а не в переходах или гипермаркетах», – сказала Редько.
По её словам, можно также купить и очки с дополнительным поляризационным покрытием, чтобы блокировать солнечные блики.

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#подмосковье
#московская область
#ники детства
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Диетолог Журавлева назвала отличный способ очистить кровь
Диетолог Журавлева рекомендовала свекольный сок
02 июля 2024, 20:19

Фото: iStock/zeleno

Диетолог Полина Журавлева заявила, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
«Свекольный сок — отличный способ очистить кровь. Однако пить его в чистом виде не рекомендуется, он может вызвать тошноту, головокружение и головную боль. Пейте его в перерывах между приемами пищи. Регулярное употребление этого чудо-напитка благотворно влияет на кровь и желудочно-кишечный тракт», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляла, что черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы, вместе с тем, по её словам, ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку.

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#диетолог
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#витамины
#здоровье
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Мытищинские врачи спасли жизнь пациенту с огромным флотирующим тромбом
02 июля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы спасли жизнь мужчине с 12-сантиметровом флотирующим тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В стационар поступил 64-летний пациент с жалобами на сильную боль в пояснице и онемение конечностей. В ходе ультразвукового исследования у него в нижней полой вене обнаружили тромб размером 12 см.
«Полая вена − самая крупная в организме человека. Она была полностью тромбирована, и, что опаснее всего, тромб был подвижен. Одно неловкое резкое движение могло бы привести к неминуемой мгновенной смерти», − рассказал заведующий Центром спасения конечностей Мытищинской больницы Родион Шилов.
За жизнь пациента боролась бригада хирургов при участии главного внештатного специалиста Минздрава Московской области по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Алексея Азарова.
«Под местной анестезией мы удалили огромный тромб из нижней полой вены, выделили на шее ярёмную вену, затем провели через неё инструмент для удаления крупных тромбов. Извлекали тромб в несколько приёмов, с максимальной аккуратностью. Такая тактика лечения была единственно возможной, так как вариант с установкой специальной «ловушки» не дал бы результата», – пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.
После операции мужчина прошёл курс восстановительного лечения и уже готовится к выписке.

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#подмосковье
#московская область
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#пациент
#мытищи
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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Россиянам напомнили о страшной опасности жары
Врач Концелайло предупредила о возможном росте риска инсульта и инфаркта в жару
02 июля 2024, 15:01

Фото: iStock/lamyai

Врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Она отметила, что в знойную погоду возрастают риски обострений хронических болезней, а также инсультов и инфарктов.

«Экстремальная жара увеличивает риск осложнений, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Это может привести к одышке, головокружению, обморокам, колебаниям артериального давления, учащению приступов стенокардии, риску инфарктов и инсультов», — отметила в беседе с «Известиями» специалист.

А врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Чемисова рекомендовала при тренировках в жаркую погоду пить изотоники.

«Надо уделить внимание разминке, чтобы подготовить организм к нагрузкам. Во время тренировки стоит снизить интенсивность на 15-20% от обычной и сократить длительность занятий. Увеличьте время отдыха между подходами и постепенно повышайте нагрузку. Для охлаждения используйте влажные полотенца и распылители с водой. В конце проведите заминку», — добавила в беседе с RT Чемисова.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.

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#жара
#кардиолог
#болезнь
#врач
#тренировки
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Стоматологи вручают маленьким мытищинцам грамоты за лечение зубов
02 июля 2024, 14:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Врачи стоматологического отделения Мытищинской больницы награждают юных пациентов грамотами за смелость. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Идею с грамотами подала Татевик Микаелян − врач-стоматолог, которая в медицине почти 15 лет», − пояснила заведующая стоматологическим отделением больницы Ольга Кормилицына.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В администрации напомнили, что детский врач-стоматолог принимает в поликлинике №6 в жилом комплексе «Пироговская ривьера». Записаться в детский стоматологический кабинет жители муниципалитета могут через инфоматы в поликлиниках, личный кабинет портала госуслуг или по телефону единой справочной службы 8 (495) 308-13-00.

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#стоматолог
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#подмосковье
#московская область
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В подмосковной деревне Селиваниха открылся отремонтированный ФАП
02 июля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фельдшерско-акушерский пункт открылся после ремонта в деревне Селиваниха городского округа Егорьевск, приём пациентов уже ведётся, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентов в ФАПе принимает фельдшер. Кроме того, там проводят выездные приёмы врачи общей практики и узкопрофильные специалисты. В ФАПе также можно пройти первый этап диспансеризации, сделать прививки и получить телемедицинскую консультацию и льготные лекарства», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в число обязанностей фельдшера в ФАПе входит наблюдение за пациентами с хроническими болезнями.

ФАП в Селиванихе обслуживает местных жителей, а также население деревень Фирстово, Пантелеево, Батраки и Сурово — всего около полутора тысяч человек.

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#егорьевск
#фап
#минздрав мо
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Врач Кондрахин напомнил об основных правилах поведения в аномальную жару
01 июля 2024, 19:56

Фото: iStock/fizkes

Кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.
«Самое первое — не выходить на улицу, когда стоит зной. Если по какой-то причине надо куда-то идти — одеваем лёгкую одежду, закрываем тело, чтобы лучи никак не нагревали кожу. Ткань одежды должна быть хлопчатобумажная или льняная. Также нужно каждые 5-7 минут делать глоточек воды. И делать это надо постоянно автоматически. В зной поменьше двигаться, поменьше ходить», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кондрахин.

До этого россиянам рассказали, как помочь домашним животным перенести жару. Как пишет Общественная Служба Новостей, в доме необходимо обеспечить комфортную для питомцев температуру (22-24°C), расставить по дому миски с водой, охладить с помощью протирания мокрым полотенцем или влажной салфеткой. При этом в последнем пункте надо быть особенно аккуратным, чтобы не переохладить и не простудить животное.

Ранее сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.

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#здоровье
#жара
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Россиянам назвали способы выспаться в аномальную жару
Сомнолог Кудинов рекомендовал проветривать комнату перед сном в жару
01 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/demaerre

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что проветривание комнаты и холодный душ способствуют лучшему засыпанию в жару.
«Оптимальная температура для сна составляет в районе 21°C, и должна быть влажность. В помещении надо ставить кондиционер либо ополаскиваться холодной водой перед сном. Во второй половине дня можно зашторить окна, чтобы не нагревалось помещение, а днём можно использовать плотные шторы и создать аналог блэкаута, чтобы снизить световой поток», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кудинов.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что для оказания помощи при солнечном ударе пострадавшего необходимо как можно скорее перенести в прохладное место и вызвать скорую помощь.

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#помощь
#безопасность
#температура
#правила
#сон
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IT-эксперт Ермаков раскрыл, как именно ИИ применяется в медицине
IT-эксперт Ермаков: ИИ используется в медицине как помощник
01 июля 2024, 16:39

Фото: iStock/pcess609

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что искусственный интеллект сейчас активно используется во многих областях, в том числе и медицине.
Он отметил, что ИИ помогает врачам более точно и эффективно ставить диагнозы, расшифровывать снимки и даже создавать новые препараты. Однако есть и обратная сторона: новые технологии могут провоцировать нехватку кадров.

«Возникает проблема нехватки кадров, которые одновременно хорошо понимают предметную область применения и имеют представление о проектировании и использовании систем ИИ. ИИ в сфере медицины используется в качестве помощника в постановке диагноза. Искусственный интеллект может распознавать изображения. Специалисты пытаются применять ИИ при создании лекарств», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

До этого сообщалось, что врачи Видновской КБ спасли мужчину с ножевым ранением артерии.

«Благодаря грамотным действиям медиков амбулатории «Горки Ленинские» мужчина был спасен. Сегодня он находится под амбулаторным наблюдением врачей. Медики амбулаторного звена нацелены на оказание первичной медицинской помощи, экзамен на знание неотложных мероприятий для устранения состояния, угрожающего жизни и здоровью, сдан нашими коллегами», — приводит Общественная Служба Новостей слова заведующего травматологическим отделением больницы Ибрагима Абакарова.

Ранее сообщалось, что спектральный компьютерный томограф установили рентгенологическом отделении стационара главного хирургического корпуса МОНИКИ им. Владимирского.

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