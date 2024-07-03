Видновские врачи спасли от глухоты пациента с клещом в ухе

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Врачи Видновской больницы сохранили мужчине слух, едва не потерянный из-за попавшего в ухо клеща. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
К медикам обратился 75-летний пациент с жалобами на боль и шум в правом ухе. При осмотре обнаружил клеща, который располагался глубоко в ухе - на барабанной перепонке. Извлекали паразита под общей анестезией.
Сейчас мужчина уже выписан. Благодаря оперативной медицинской помощи клещ не успел нанести вред его слуху.
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«Сначала мы залили в слуховой проход перекись водорода, потом закапали масло. Когда клещ погиб и его челюсти разжались, мы аккуратно, чтобы повредить барабанную перепонку, извлекли его штыковидным пинцетом», – рассказал врач-оториноларинголог Рауль Тен.
Сейчас мужчина уже выписан. Благодаря оперативной медицинской помощи клещ не успел нанести вред его слуху.
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Лора Луганская