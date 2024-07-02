Россиянам напомнили о страшной опасности жары

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Врач-кардиолог Полина Концелайло заявила, что жара может быть очень опасна, в частности, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Она отметила, что в знойную погоду возрастают риски обострений хронических болезней, а также инсультов и инфарктов.
А врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Чемисова рекомендовала при тренировках в жаркую погоду пить изотоники.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.
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«Экстремальная жара увеличивает риск осложнений, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца и хроническая сердечная недостаточность. Это может привести к одышке, головокружению, обморокам, колебаниям артериального давления, учащению приступов стенокардии, риску инфарктов и инсультов», — отметила в беседе с «Известиями» специалист.
А врач по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России Елена Чемисова рекомендовала при тренировках в жаркую погоду пить изотоники.
«Надо уделить внимание разминке, чтобы подготовить организм к нагрузкам. Во время тренировки стоит снизить интенсивность на 15-20% от обычной и сократить длительность занятий. Увеличьте время отдыха между подходами и постепенно повышайте нагрузку. Для охлаждения используйте влажные полотенца и распылители с водой. В конце проведите заминку», — добавила в беседе с RT Чемисова.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что во время аномальной жары надо по возможности оставаться дома, пить больше воды и меньше двигаться.
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Мелисса Тимофеева