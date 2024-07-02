Диетолог Журавлева назвала отличный способ очистить кровь

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Диетолог Полина Журавлева заявила, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
«Свекольный сок — отличный способ очистить кровь. Однако пить его в чистом виде не рекомендуется, он может вызвать тошноту, головокружение и головную боль. Пейте его в перерывах между приемами пищи. Регулярное употребление этого чудо-напитка благотворно влияет на кровь и желудочно-кишечный тракт», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявляла, что черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы, вместе с тем, по её словам, ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку.
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