Брат Шумахера рассказал, как сейчас живёт легендарный гонщик после аварии

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Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его легендарный брат Михаэль уже не сможет жить полноценной жизнью, несмотря на возможности современной медицины.
Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С этого момента семья почти не говорила о состоянии здоровья автогонщика. Появлялась информация, что еженедельный уход за Шумахером обходится в 115 тысяч фунтов стерлингов.
Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года упал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года появилась информация, что Шумахер уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате ИВЛ.
В сентябре 2019 года СМИ писали, что спортсмена тайно госпитализировали в парижскую клинику, где он прошёл лечение стволовыми клетками.
В июне 2020 года появилась информация, что Шумахеру проведут новую операцию о пересадке стволовых клеток.
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«Этот случай изменил нашу семью. К сожалению, жизнь не всегда справедлива. Я скучаю по Михаэлю того времени. Ему часто везло в жизни, но произошла эта трагедия. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё не так, как раньше», - говорит Ральфа Шумахера. Об этом пишет Yahoo Sports, ссылаясь на Bild.
В сентябре 2019 года СМИ писали, что спортсмена тайно госпитализировали в парижскую клинику, где он прошёл лечение стволовыми клетками.
В июне 2020 года появилась информация, что Шумахеру проведут новую операцию о пересадке стволовых клеток.
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Мария Фирсова