Британка лишилась конечностей после менингококковой инфекции

Британка лишилась конечностей после менингококковой инфекцииЗаболевание проявилось вскоре после поступления девушки в университет в 2018 году. Сначала у неё началась тошнота, затем состояние резко ухудшилось: высокая температура, озноб и сильное потоотделение. В больнице у пациентки диагностировали менингококковую инфекцию, вызвавшую заражение крови.
Херитадж провела две недели в коме. За это время у неё начали отказывать органы, а конечности омертвели. Врачи были вынуждены провести ампутацию.
После почти четырёх месяцев лечения и последующей реабилитации девушка научилась ходить на протезах. Также ей была проведена трансплантация руки.
Несмотря на тяжёлые последствия болезни, в 2020 году Херитадж вернулась в университет. Сейчас ей 26 лет, она продолжает обучение по медицинской специальности.