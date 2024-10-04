Британские врачи не заметили в сердце пациента опухоль величиной с теннисный мяч

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В Великобритании врачи не заметили в сердце и лёгких пациента опухоль размером 20 сантиметров. Диагностика был осложнена ограничениями на личные приёмы у медиков в период пандемии.
Оливер Филпотт несколько месяцев не мог попасть к врачу из-за действовавших ограничений в связи с пандемией COVID-19, передаёт издание The Sun. Он шесть раз обращался за помощью в медицинский центр Рай в Восточном Суссексе с жалобами на боли в спине, тревожность и постоянную усталость. Из-за карантина врачи не могли принять его в больнице и консультировали удалённо. Все симптомы у 34-летнего пациента медики списывали на стресс и усталость.
Попасть на очный приём к специалисту Оливер сумел только через четыре месяца. Терапевт не посчитала его недомогание серьёзным и посоветовала витамины и дыхательные практики, чтобы справиться со стрессом и расслабить мышцы. Через три дня мужчина умер.
Экспертиза показала, что у Филпотта развилась агрессивная форма рака. Опухоль в сердце и лёгких, которую не заметили врачи, разрослась до размеров небольшого мяча, её диаметр превышал 20 сантиметров. Охваченный чувством вины и горя после смерти сына, отец Оливера Энтони покончил с собой.
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Попасть на очный приём к специалисту Оливер сумел только через четыре месяца. Терапевт не посчитала его недомогание серьёзным и посоветовала витамины и дыхательные практики, чтобы справиться со стрессом и расслабить мышцы. Через три дня мужчина умер.
Экспертиза показала, что у Филпотта развилась агрессивная форма рака. Опухоль в сердце и лёгких, которую не заметили врачи, разрослась до размеров небольшого мяча, её диаметр превышал 20 сантиметров. Охваченный чувством вины и горя после смерти сына, отец Оливера Энтони покончил с собой.
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Александр Бойцов