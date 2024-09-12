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Хирурги из Видного удалили девушке пятикилограммовую опухоль

12 сентября 2024, 14:30
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Видновской больницы избавили пациентку от огромной опухоли. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В хирургическое отделение поступила 20-летняя девушка с жалобами на увеличение живота, слабость и боль. Обследование выявило у неё опухоль, занимавшую всю брюшную полость.
«Это редкий хирургический случай. Во время операции мы обнаружили доброкачественную муцинозную цистаденому массой около пяти килограммов. Такие новообразования набирают большой объём из-за гелеобразного содержимого. За четыре часа мы удалили опухоль, восстановили брюшную стенку и нормальную работу внутренних органов», – описал ход операции заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Мирошников.


Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. При этом врачам удалось сохранить ей репродуктивную функцию.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Муцинозная цистаденома поначалу развивается незаметно. Вовремя обнаружить её и не допустить разрастания помогут регулярные осмотры у врача-гинеколога.

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Около 500 тыс. жителей Подмосковья с конца августа прошли вакцинацию от гриппа
12 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock / Wavebreakmedia

В Московской области с начала кампании по вакцинации сделали прививку от гриппа около 500 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и его опасных осложнений. Прививка – самый эффективный способ профилактики этого заболевания. С начала прививочной кампании вакцинацию прошли уже почти 500 тыс. жителей региона», – рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.
Вакцинация от гриппа началась в этом году в Подмосковье 26 августа. Чтобы сделать прививку, жителям нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Направление выдаст терапевт или педиатр после осмотра.

2 сентября в Московской области открылись мобильные пункты вакцинации.

По данным министерства, до конца года в регионе планируется привить около 4,5 млн жителей региона, в том числе 1 млн детей.

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#здравоохранение
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«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха
Диетолог Пристанский: горох нельзя есть людям с проблемами желудка
12 сентября 2024, 12:34

Фото: iStock/Carlos Andres

Горох ― это источник целого комплекса витаминов и необходимых организму питательных элементов. В нем содержатся незаменимые аминокислоты, что делает эти бобовые прекрасным источником растительного белка.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что горох, действительно, богат растительными аминокислотами, однако один не до конца полноценны для человеческого организма.

«Растительные источники белков не обладают всеми аминокислотами, которые необходимы нам. Там безусловно есть основные, но вы не получите всего разнообразия. В сочетании с чем-либо горох — отличный источник клетчатки белка аминокислот, витаминов», — сказал эксперт.

По словам нутрициолога, горох не желателен к употреблению людям с проблемами желудка, потому что происходит дополнительное газообразование. Однако эти противопоказания не распространяются на гороховый или нутовый хлеб.

«Молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами. Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет подольше продлить в организме насыщенность и свежесть», — рассказал собеседник.

Он также назвал два своих любимых рецепта из гороха.

«Самый лучший рецепт и любимый — гороховый суп на копченой рульке. Ни один мужчина не откажется прийти домой и увидеть это на столе. Мне нравится еще гороховые лепешки: горох отваривается, в него добавляется большое количество лука, зелени, тертой моркови, немного муки и кунжутного масла. Дальше формируются лепешки и обжариваются на небольшом количестве масла», — поделился Роман Пристанский.

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Врачи из Каширы спасли пациента с открытой раной живота
12 сентября 2024, 11:26

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Каширские медики успешно провели операцию пациенту с открытой раной живота, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

83-летний мужчина пришёл в приёмное отделение Каширской больницы со рваной раной на животе. Он решил не вызывать скорую помощь и самостоятельно обратиться за помощью.

Операция была необходима из-за тяжести травмы, которую мужчина получил во время работы с дисковой пилой. Он решил снять защиту с пилы и установить лезвие большего диаметра, что привело к серьёзным последствиям.
«Во время операции выяснилось, что у пациента множественные рваные раны тонкой кишки. Мы зашили локальные порезы. А участок в 30 см пришлось удалить из-за сильного повреждения. Затем восстановили целостность кишечника. Операция длилась около трех часов», — рассказал заведующий хирургическим отделением Каширской больницы Руслан Кураев.
После операции мужчина провёл несколько дней в реанимации и ещё столько же в стационаре. Затем его выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Врач также напомнили о важности соблюдения правил мер безопасности при работе с техникой и отметил, что повреждения живота механизмами часто бывают обширными и тяжёлыми, с множественными разрывами и загрязнением внутренних органов. Это создаёт угрозу для жизни и повышает риск развития осложнений.

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#врач
#больницы
#кашира
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Врач-дерматовенеролог Самохвалова объяснила причины появления прыщей на спине
12 сентября 2024, 10:30

Фото: istockphoto / Anetlanda

Высыпания на спине — это не только эстетическая проблема, но и признак внутренних сбоев в работе организма. Чтобы успешно справиться с проблемой, необходимо определить её причину.
Вот некоторые из них:

• Стресс: нервное напряжение снижает иммунитет и делает организм уязвимым к инфекциям;
• Неправильный уход: недостаточное очищение кожи, использование некачественной косметики, ношение тесной или синтетической одежды;
• Повышенная потливость: создаёт благоприятную среду для размножения бактерий;
• Гормональный дисбаланс: особенно в период полового созревания, менструального цикла или беременности;
• Неправильное питание: употребление большого количества жирной, острой, сладкой пищи.

«Терапия, в свою очередь, может включать коррекцию питания, соблюдение правил гигиены, применение наружных средств (кремов, гелей, мазей с противовоспалительными и антибактериальными компонентами), антибиотиков, гормональных препаратов, лазерную терапию, химические пилинги и другие методы», — рассказала врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Самохвалова.

Чтобы точно определить причину высыпаний на спине и подобрать оптимальное лечение, обратитесь к врачу-дерматовенерологу.

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#лечение
#врач
#питание
#иммунитет
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Робот Светлана поможет вам вызвать врача на дом
12 сентября 2024, 10:12

Фото: istockphoto / JIRAROJ PRADITCHAROENKUL

В Московской области звонки на горячую линию 122 обрабатывает голосовой помощник Светлана, основанный на искусственном интеллекте. Она помогает вызывать врача на дом и записываться на приём к медицинским специалистам. Светлана также самостоятельно осуществляет исходящие звонки и приглашает людей на диспансеризацию, связываясь с пациентами, к которым накануне выезжала скорая помощь, чтобы узнать их мнение о работе медиков, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Робот Светлана – первый этап внедрения искусственного интеллекта в систему здравоохранения Подмосковья. Сначала она помогала вызвать врача на дом и записаться на прием к специалисту. Но постепенно мы расширяли ее возможности, и теперь при необходимости она может помочь отменить запись. Раньше это приходилось делать через региональный портал Госуслуг «Здоровье», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Светлана работает круглосуточно и может одновременно обрабатывать до 600 звонков, обычно справляясь без подключения операторов.

Также записаться на приём к врачу можно по номеру 122, через региональный портал государственных услуг «Здоровье», инфомат в поликлинике и чат-бота Дениса в Telegram.

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#искусственный интеллект
#врачи
#подмосковье
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Врач Курачинова перечислила неожиданные симптомы глаукомы
Врач Курачинова: Тошнота и мигрень могут говорить о глаукоме
11 сентября 2024, 19:32

Фото: iStock/Vasyl Dolmatov

Офтальмолог Зарина Курачинова заявила, что о глаукоме могут говорить такие симптомы, как тошнота, мигрень и усталость.
Врач напомнила, что глаукома – серьёзное заболевание глаз, которое может привести к потере зрения.

«Также пациенты могут замечать постепенное сужение поля зрения. Этот симптом проявляется не сразу, и многие люди не осознают, что их периферическое зрение ухудшилось, пока не возникает серьезная проблема», — добавила в беседе с NEWS.ru Курачинова.

При первых сомнительных симптомах или каки-либо подозрениях врач рекомендовала незамедлительно обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота.

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#пациенты
#офтальмолог
#люди
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Биолог Лялина заявила о серьёзной опасности лимонадов
11 сентября 2024, 19:25

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила о том, что магазинные лимонады из-за содержания сахарина и бензоата натрия могут вызвать такие серьёзные заболевания, как ожирение и сахарный диабет.
«Лимонад, особенно промышленный, вреден для человека. В нём много сахара, а это угроза диабета второго типа и болезней сердца и сосудов, ожирения. Могут быть канцерогены: сахарозаменитель сахарин и бензоат натрия. Лимонады быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к резким колебаниям энергии и настроения, увеличивает риск развития инсулинорезистентности», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Лялина.

Кроме этого, по её словам, чрезмерное потребление таких напитков вызывает старение клеток, а также снижает адекватность реакции организма на стресс.

Ранее Ирина Лялина заявляла, что свекольник полезен для печени, ЖКТ.

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#стресс
#напитки
#питание
#здоровье
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Долгопрудненские нейрохирурги спасли пациента с переломом основания черепа
11 сентября 2024, 16:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сложная операция на головном мозге, выполненная нейрохирургами Долгопрудненской больницы, вернула к нормальной жизни пациента с переломом основания черепа. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
50-летний мужчина получил травму, упав навзничь на асфальт и ударившись затылком. Ему диагностировали перелом основания черепа и ушиб головного мозга. Компьютерная томография выявила внутримозговую гематому в правом полушарии мозжечка, которая участвует в координации движений, регуляции мышечного тонуса, сохранении позы и равновесия тела. Мозжечок расположен глубоко в задней части мозга, и доступ к нему затруднён. Потребовалось нестандартное решение.

Через микроскопическое отверстие в черепе хирурги удалили мужчине гематому.
«Сначала мы провели консервативное лечение, чтобы преобразовать гематому из плотного сгустка в жидкость. Это позволило удалить её через пятимиллиметровое отверстие в черепе с помощью канюли – полой, тонкой иглы. Через час после операции пациент самостоятельно купил себе стаканчик кофе из автомата на другом этаже хирургического корпуса», – рассказал заместитель главврача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев.
Сейчас пациент уже дома. Далее ему предстоит реабилитация, после чего он вернётся к обычной жизни.

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#подмосковье
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#московская область
#хирург
#врачи
#долгопрудный
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Врач Кузина заявила об опасности привычки грызть ручки и карандаши у детей
11 сентября 2024, 15:18

Фото: iStock/Sphoto

Детский стоматолог Екатерина Кузина заявила, что привычка детей грызть ручки и карандаши может обернуться заболеваниями полости рта, в частности, стоматитом.
«Это безобидное действие может привести к проблемам с зубами и слизистой полости рта. При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирование слизистой, что приводит к появлению стоматита», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Такая привычка может привести и к неправильному прикусу, добавила врач. Избавиться от этих вредных действий, по мнению Кузиной, может помочь мелкая моторика.

А педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Виктория Подсухина рекомендовала ученикам, которые участвуют в сдаче ЕГЭ в сентябре, помнить про режим в период подготовки.

«Самое главное, что стоит сделать, — это расслабиться и отдохнуть. Важно помнить и о режиме: стоит не забывать правильно питаться и полноценно спать», — заявила в беседе с RT Подсухина.

Ранее психолог Наталья Наумова говорила, что мотивировать ребёнка к хорошей учёбе могут личные успехи его родителей.

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