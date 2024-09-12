Хирурги из Видного удалили девушке пятикилограммовую опухоль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновской больницы избавили пациентку от огромной опухоли. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В хирургическое отделение поступила 20-летняя девушка с жалобами на увеличение живота, слабость и боль. Обследование выявило у неё опухоль, занимавшую всю брюшную полость.
Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. При этом врачам удалось сохранить ей репродуктивную функцию.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Муцинозная цистаденома поначалу развивается незаметно. Вовремя обнаружить её и не допустить разрастания помогут регулярные осмотры у врача-гинеколога.
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«Это редкий хирургический случай. Во время операции мы обнаружили доброкачественную муцинозную цистаденому массой около пяти килограммов. Такие новообразования набирают большой объём из-за гелеобразного содержимого. За четыре часа мы удалили опухоль, восстановили брюшную стенку и нормальную работу внутренних органов», – описал ход операции заведующий вторым хирургическим отделением больницы Денис Мирошников.
Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. При этом врачам удалось сохранить ей репродуктивную функцию.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Муцинозная цистаденома поначалу развивается незаметно. Вовремя обнаружить её и не допустить разрастания помогут регулярные осмотры у врача-гинеколога.
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Лора Луганская