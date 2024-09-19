Лобненские врачи удалили пациентке гигантскую кисту с тремя литрами жидкости

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Лобненской больницы избавили пациентку от 40-сантиметровой опухоли с тремя литрами жидкости. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 27-летняя женщина с жалобами на увеличение живота при отсутствии беременности. При этом боли и других неприятных симптомов не было. Оказалось, что причина – в гигантской опухоли яичникоа.
Сейчас женщина уже выписана домой и долечивается в амбулаторных условиях.
Как отметили в министерстве, киста яичника часто встречается у женщин молодого и среднего возраста. Для предупреждения разрастания кист и профилактики онкозаболеваний пациенткам любого возраста необходимо каждый год посещать гинеколога.
Читайте также:
Врач-дерматовенеролог Ливахова рассказала, как избавиться от пигментных пятен
В Московской области снизилось количество больных туберкулёзом
В больницы Подмосковья трудоустроились около 900 выпускников медколледжа области
«Лечение могло быть только хирургическим. Операция длилась около часа. Мы удалили опухоль диаметром 40 см с тремя литрами жидкости. Гистологическое исследование показало, что новообразование имело потенциал злокачественного перерождения. Перед нами стояла задача убрать его и сохранить для женщины возможность материнства. Это нам удалось», – сообщила заведующая гинекологическим отделением больницы Тамара Джалавян.
Сейчас женщина уже выписана домой и долечивается в амбулаторных условиях.
Как отметили в министерстве, киста яичника часто встречается у женщин молодого и среднего возраста. Для предупреждения разрастания кист и профилактики онкозаболеваний пациенткам любого возраста необходимо каждый год посещать гинеколога.
Читайте также:
Врач-дерматовенеролог Ливахова рассказала, как избавиться от пигментных пятен
В Московской области снизилось количество больных туберкулёзом
В больницы Подмосковья трудоустроились около 900 выпускников медколледжа области
Лора Луганская