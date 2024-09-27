Подмосковные хирурги удалили пациентке 10-литровую злокачественную опухоль

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского удалили пациентке 10-литровое злокачественное новообразование. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 68-летняя женщина с образованием яичника гигантских размеров. Она долгое время не обращалась к врачам и экстренно попала в больницу, когда опухоль заполнила уже всю брюшную полость.
По его словам, благодаря профессионализму хирургической команды сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас женщина выписана. Ей предстоит длительное восстановление и лечение под наблюдением онколога.
Читайте также:
Жители Подмосковья поучаствуют в опросе по сохранению мужского здоровья
Офтальмолог рассказала, как избежать развития катаракты и глаукомы
Невролог назвал причины возникновения детского инсульта
«После обследования и врачебного консилиума мы провели многочасовую операцию. Удалили новообразование объёмом более 10 литров. Оно росло не один год, сдавливая органы брюшной полости, магистральные сосуды, мочеточники, нарушая функции почек. Опухоль имела злокачественные участки», – рассказал врач акушер-гинеколог Тимур Глебов.
По его словам, благодаря профессионализму хирургической команды сложнейшая операция прошла успешно. Сейчас женщина выписана. Ей предстоит длительное восстановление и лечение под наблюдением онколога.
Читайте также:
Жители Подмосковья поучаствуют в опросе по сохранению мужского здоровья
Офтальмолог рассказала, как избежать развития катаракты и глаукомы
Невролог назвал причины возникновения детского инсульта
Лора Луганская