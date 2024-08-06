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«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы

Трихолог Кохас: многие процедуры для роста волос неэффективны
06 августа 2024, 14:13
Фото: iStock/manassanant pamai

Фото: iStock/manassanant pamai

Здоровые волосы — это то, о чем мечтают многие женщины. В попытке естественным образом «нарастить» и «уплотнить» волосы дамы тратят большие деньги на уходовые средства и программы, о которых где-то услышали или прочитали. Часто это не приносит никакой пользы, а иногда и вовсе вредит организму.
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио1» заявила, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.

«Если на генетику налагать свое бездействие, то далеко мы не уедем. У кого-то гены фазы роста 6 лет, у кого-то 8, а у самых длинноволосых красавиц, которым все завидуют, может быть 14 лет и даже 16», — сказал эксперт.



Она добавила, что фазу роста легче всего определить в детстве.

«Ребенок родился, растет, примерно в 6-8 лет у него начинают выпадать волосы. Родители в шоке, сходят с ума. Но это как раз момент, когда фаза роста прошла и начинается фаза выпадения, а дальше новые волосы растут», — объяснила специалист.

По ее словам, фаза роста может сокращаться и удлиняться в зависимости от влияющих факторов и ухода.

«Но бывает такое, что раньше волосы росли, а сейчас ниже плеч никак не растут. Фаза роста сокращается под воздействием внутренних причин: изменяется гормональный фон, нарушается кровообращение, присутствуют глобальные стрессовые ситуации или неврологические проблемы», — рассказала трихолог.

Ольга Кохас отметила, что также на рост волос влияет и правильный уход, которым многие женщины часто пренебрегают.

«Благоприятно при мытье делать массаж, использовать средства профилактики (например, ампулы) раз в полгода — они усиливают кровообращение. Когда человек проделывает курс примерно 2-3 месяца, замечается, что скорость волос усилилась. Однако женщины многое делают зря: те же масла никак не влияют на скорость волос», — уточнила специалист.

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В Подмосковье девушка сломала обе ноги при прыжке в реку
06 августа 2024, 13:53

Фото: iStock/Yusber Simbolon

23-летняя девушка неудачно прыгнула в реку с высокого берега и сломала пяточные кости в обеих ногах, операцию по восстановлению провели врачи Волоколамской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка поступила с жалобой на боль в ногах, из-за которой невозможно ходить. Рентген показал оскольчатые переломы обеих пяточных костей со смещением осколков. Девушке провели операцию: врачам пришлось собирать пострадавшие кости заново.

«Для восстановления костей был использован метод аутотрансплантации: когда донором костного блока становится сам пациент. Это значительно снижает риск отторжения тканей, такие импланты быстро приживаются и служат не меньше, чем натуральная, а не смонтированная кость», — рассказал заведующий отделением сочетанной травмы Василий Козлов.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой. Пациентке предстоит длительная реабилитация.

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Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара

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В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей
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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара
Вирусолог Альтштейн: лихорадка Западного Нила может привести к летальному исходу
06 августа 2024, 13:12

Фото: istockphoto/nechaev-kon

Случаев заражения лихорадкой Западного Нила становится все больше: в Татарстане заражены 14 человек, в Астраханской области – двое, еще двое ждут окончательное лабораторное подтверждение. Вирусологи призывают россиян избегать комариных укусов, чтобы не попасть в группу риска. Но, кажется, в летнюю пору избежать комариных укусов не удается никому.
Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» заявил, что самое страшное в лихорадке Западного Нила только само название.

«Лихорадка Западного Нила — очень редкое заболевание. С точки зрения общественного здравоохранения оно большого значения не имеет», — сообщил эксперт.
Он добавил, что в подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме.

«Относительно редко есть клинические проявления: высокая температура, боли в глазных яблоках и мышцах, воспаление лимфатических узлов. И примерно у 4% в среднем может быть летальный исход. Чаще всего это связано с тем, что у человека возникает воспаление мозга, мозговых оболочек», — объяснил специалист.

По словам Анатолия Альтштейна, лихорадкой Западного Нила заражаются птицы и грызуны, через которых заражаются насекомые и передают это человеку.

«Главное средство профилактики — борьба с комарами, осушение болотистых мест. Нужно следить за тем, чтобы комары на садовых площадках, где есть водоемы, не плодились. Еще применять репелленты, которые отпугивают комаров. Но, к сожалению, эти меры не имеют большого эффекта. Где вы найдете человека, которого не кусали комары?» — поделился собеседник.

Профессор уверен, что переживать из-за этого заболевания не стоит и «можно жить спокойно». Об этом должны думать работники эпидемиологической службы, завершил эксперт.

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Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса»
06 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

29-летней женщине с редкой и опасной патологией артерий помогли выносить и родить здорового ребёнка врачи МОНИИАГ им. академика В.И. Краснопольского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина, находившаяся на седьмой неделе беременности, поступила в клинику с диагнозом «артериит Такаясу». Эта патология известна также как «болезнь отсутствия пульса». При таком заболевании аорта, её ветви и лёгочные артерии воспаляются, сужаются и закупориваются, из-за чего нарушается кровоток. Сужение сосудов пациентки составляло 90%, такое состояние представляла угрозу для её жизни. Кроме того, ранее у молодой женщины был инфаркт головного мозга и потеря двух беременностей», — говорится в сообщении.
Пациенткой занялась целая бригада врачей, в которую вошли кардиологи, неонатологи, анестезиологи, ревматологи и акушеры. Благодаря грамотной терапии медикам удалось довести беременность до 40-й недели. В результате пациентка родила здорового мальчика.

Сейчас мать и сын чувствуют себя хорошо, их выписали домой.

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#медицина
#здравоохранение
#мониаг
#беременность
#болезнь
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В подмосковной деревне Поповская построят ФАП
06 августа 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фельдшерско-акушерский построят в деревне Поповская городского округа Егорьевск, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«По проекту общая площадь ФАПа составит 200 квадратных метров, здание построят рядом с автобусной остановкой «Поповская-1». В ФАПе будет расположен кабинет для приёма пациентов, смотровая, кабинет вакцинации взрослых и детей, процедурный кабинет, двухместная палата для более продолжительного пребывания пациентов, а также стерилизационная комната, помещение для персонала и ряд других помещений», — говорится в сообщении.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

Построить фельдшерско-акушерский пункт в Поповской должны уже в этом году.

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В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей
06 августа 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

238 здоровых младенцев родили женщины с ВИЧ-положительным статусом в Московской области с начала текущего года, оградить ребёнка от передачи вируса помогает специальная терапия, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Если у женщины положительный ВИЧ-статус, но при этом она выполняет все рекомендации специалистов нашего центра и принимает терапию, риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее одного процента», — объяснил главный врач регионального Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александр Пронин.
В областном Минздраве подчеркнули, что будущим родителям при планировании беременности крайне важно заранее пройти проверку на ВИЧ, так как при профилактике передачи вируса ребёнку важнее всего первый этап — приём прием антиретровирусной терапии во время беременности.

Пройти обследование на ВИЧ жители Московской области могут в своей поликлинике, а также в кабинетах анонимного тестирования и консультирования и Центре СПИД. Подробная информация о тестировании, терапии и пр. опубликована на официальном сайте Центра.

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#ребёнок
#новорождённые
#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Диетолог Войт объяснила пользу подсолнечного масла
05 августа 2024, 22:24

Фото: iStock/amixstudio

Диетолог Кристина Войт заявила, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
«Большая концентрация омега-6 ненасыщенные жирных кислот, витамины группы В, высокое содержание витамина Е, а также основные необходимые макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, селен, железо. В подсолнечном масле также содержится около 5,0 мкг витамина K, он нужен для работы почек и обмена веществ в мышцах и соединительной ткани», — пояснила в беседе с NEWS.ru Войт.

Ранее кардиолог Асият Хачирова заявляла, что одной из самых опасных систем питания является сыроедение, которое может привести к смерти.

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#масло
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Аналитик Першиков раскрыл дальнейшую судьбу криптовалют
Аналитик Першиков спрогнозировал падение криптовалют
05 августа 2024, 21:38

Фото: iStock/dulezidar

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что ожидается их дальнейшее падение в ближайшее время.
Он отметил, что курс биткоина с $52 тыс. имеет все шансы снизиться до $45-47 тыс.

Причиной такому процессу, по его словам, служат рост объёма продаж крупными участниками рынка и распределение значительных средств среди кредиторов биржи Mt.Gox.

«Снижение нельзя назвать неожиданным, и условия для него формировались пару предыдущих месяцев», — пояснил в беседе с Газета.ру Першиков.

Ранее стало известно о том, что курс биткоина сегодня утром, 5 августа, снизился за сутки на 18% — до $50 тысяч долларов, что стало самым резким падением криптовалюты с 2021 года, а также самым низким значением BTC с января 2024.

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Уролог Фирсова раскрыла, признаком чего могут быть отёки лица
Уролог Фирсова: Отёки могут быть следствием нефритического синдрома
05 августа 2024, 21:27

Фото: iStock/Ivan-balvan

Врач-уролог Дарья Фирсова заявила, что отёчность лица может быть признаком нефритического синдрома.
«Нефритический синдром проявляется высоким давлением, кровью в моче, уменьшением количества мочи и небольшими отеками. Он является частым признаком гломерулонефрита, то есть воспалительного заболевания почек. В большинстве случаев развитие гломерулонефрита обусловлено чрезмерной иммунной реакцией организма на инфекции», – отметила в беседе с Газета.ру Фирсова.

Кроме этого, такой признак может свидетельствовать и о таких недугах, как мочекаменная болезнь, рак мочевого пузыря, пиелонефрит.

При обнаружении у себя подобных симптомов врач рекомендовал обращаться к специалистам.

Ранее врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева заявила, что при выборе уходовой косметики надо обращать внимание прежде всего на состав продукта.

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Врач Забалуева раскрыла, на что обращать внимание при выборе уходовой косметики
Врач Забалуева рекомендовала косметику с большим количеством липидов
05 августа 2024, 19:17

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-дерматовенеролог Наталья Забалуева заявила, что при выборе уходовой косметики надо обращать внимание прежде всего на состав продукта.
По её словам, лучше всего подойдут крема с большим количеством липидов.

«У нас всех сейчас барьер кожи нарушен практически до 100%. Потому что мы все сушим кожу водой, солнцем, плюс перелёты, стресс. Отсюда недостаток липидов», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru пояснение специалиста.

А диетолог Полина Журавлева рекомендовала овсяную кашу как наиболее полезную из всех.

«С появлением экзотических каш из киноа и так далее овсянку начали ставить под сомнение. Но я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш. Овсянка обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и прекрасно утоляет чувство голода», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявляла, что россияне набирают вес из-за вредной пищи и низкой физической нагрузки.

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