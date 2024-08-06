«Не только генетика»: Врач раскрыла, из-за чего у женщин выпадают волосы

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Здоровые волосы — это то, о чем мечтают многие женщины. В попытке естественным образом «нарастить» и «уплотнить» волосы дамы тратят большие деньги на уходовые средства и программы, о которых где-то услышали или прочитали. Часто это не приносит никакой пользы, а иногда и вовсе вредит организму.
Врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас в беседе с «Радио1» заявила, что первым фактором, влияющий на скорость волос, является генетика, но ее нужно поддерживать.
Она добавила, что фазу роста легче всего определить в детстве.
По ее словам, фаза роста может сокращаться и удлиняться в зависимости от влияющих факторов и ухода.
Ольга Кохас отметила, что также на рост волос влияет и правильный уход, которым многие женщины часто пренебрегают.
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«Если на генетику налагать свое бездействие, то далеко мы не уедем. У кого-то гены фазы роста 6 лет, у кого-то 8, а у самых длинноволосых красавиц, которым все завидуют, может быть 14 лет и даже 16», — сказал эксперт.
Она добавила, что фазу роста легче всего определить в детстве.
«Ребенок родился, растет, примерно в 6-8 лет у него начинают выпадать волосы. Родители в шоке, сходят с ума. Но это как раз момент, когда фаза роста прошла и начинается фаза выпадения, а дальше новые волосы растут», — объяснила специалист.
По ее словам, фаза роста может сокращаться и удлиняться в зависимости от влияющих факторов и ухода.
«Но бывает такое, что раньше волосы росли, а сейчас ниже плеч никак не растут. Фаза роста сокращается под воздействием внутренних причин: изменяется гормональный фон, нарушается кровообращение, присутствуют глобальные стрессовые ситуации или неврологические проблемы», — рассказала трихолог.
Ольга Кохас отметила, что также на рост волос влияет и правильный уход, которым многие женщины часто пренебрегают.
«Благоприятно при мытье делать массаж, использовать средства профилактики (например, ампулы) раз в полгода — они усиливают кровообращение. Когда человек проделывает курс примерно 2-3 месяца, замечается, что скорость волос усилилась. Однако женщины многое делают зря: те же масла никак не влияют на скорость волос», — уточнила специалист.
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Анастасия Бондарева