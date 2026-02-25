«Бутерброды и круассаны»: Россиянам раскрыли секреты полезного завтрака
Эндокринолог Лазуренко: На завтрак лучше есть яйца и гречневую кашу
В составе завтрака обязательно должен быть белок, кроме того, сохранить надолго сытость позволят гречневая или перловая каши. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.
По ее словам, идеальным по строению белком является яйцо. В нем содержится необходимое количество жиров, холин, который является нейромедиатором, а также полный набор незаменимых аминокислот. Лазуренко добавила, что на завтрак также полезно есть каши.
Лазуренко добавила, что съеденная на завтрак гречневая или перловая каша позволит сохранить чувство насыщения надолго. В составе завтрака может быть и правильный хлеб.
«Можно добавить цельнозлаковый кусочек хлеба — не тот, который содержит муку первого высшего сорта или клейковину, а именно цельнозлаковый. Он даст полный набор витаминов группы B, все необходимые микроэлементы и насытит человека», — отметила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».
При этом она уточнила, что на завтрак вовсе не стоит есть бутерброды, круассаны, а также пить сладкое какао и кофе.
Тем временем врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала Москве 24, что в зимнее время для поддержания здоровья важно употреблять киви, хурму, яблоки и клюкву из-за высокого содержания витамина С.
«Его также много в цитрусовых: апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и помело, в составе которых есть еще и флавоноиды гесперидин и нарингин. Они усиливают антиоксидантный эффект и поддерживают здоровье сосудов», — отметила эксперт.
Из ягод в холодное время особенно полезны клюква и брусника, поскольку они содержат проантоцианидины, предотвращающие возникновение циститов.