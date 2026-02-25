«Бутерброды и круассаны»: Россиянам раскрыли секреты полезного завтрака

25 февраля 2026, 15:54

Эндокринолог Лазуренко: На завтрак лучше есть яйца и гречневую кашу

Фото: iStock/Qwart

В составе завтрака обязательно должен быть белок, кроме того, сохранить надолго сытость позволят гречневая или перловая каши. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.





По ее словам, идеальным по строению белком является яйцо. В нем содержится необходимое количество жиров, холин, который является нейромедиатором, а также полный набор незаменимых аминокислот. Лазуренко добавила, что на завтрак также полезно есть каши.



Лазуренко добавила, что съеденная на завтрак гречневая или перловая каша позволит сохранить чувство насыщения надолго. В составе завтрака может быть и правильный хлеб.





«Можно добавить цельнозлаковый кусочек хлеба — не тот, который содержит муку первого высшего сорта или клейковину, а именно цельнозлаковый. Он даст полный набор витаминов группы B, все необходимые микроэлементы и насытит человека», — отметила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

