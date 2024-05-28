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Невролог Демьяновская предупредила об опасности сна в жару

28 мая 2024, 16:02
Фото: iStock/Antonio_Diaz

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что сон в жару может снижать иммунитет.
По её словам, комфортный сон можно обеспечить себе в помещении, где температура не выше 16-20°C.

«В душном и жарком помещении температура тела растёт. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. Организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, увеличивается риск образования тромбов», — пояснила в беседе с RT Демьяновская.



Для помещений, где нет кондиционеров, она посоветовала днём закрывать на окнах плотные шторы или опускать жалюзи, перед сном принимать тёплый душ, в течение дня пить воду, использовать пижамы и постельное бельё из натуральных материалов.

До этого Минздрав Кузбасса объявил о Днях открытых дверей в медицинских организациях области, где всем желающим бесплатно проведут консультации о никотиновой зависимости и помогут от неё избавиться. Как передаёт «Сiбдепо», мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня без табака.

Ранее сообщалось, что медики Дубненской больницы в Московской области провели профилактическую акцию для дачников.

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#минздрав
#медицина
#врачи
#сон
#температура
#консультации
#человек
Названа самая полезная ягода для худеющих
Врач Жарова заявила о пользе малины для похудения
28 мая 2024, 15:47

Фото: iStock/wmaster890

Врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.
«Ягоды – отличный выбор для похудения, так как они низкокалорийны и содержат много клетчатки, которая предотвращает переедание. Особенно полезна для похудения малина, так как она содержит особенно много клетчатки, что помогает в борьбе с лишним весом. Ягоды можно включать в диету для похудения разными способами, но не следует добавлять к ним сахар», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Жарова.

А российские учёные изобрели растворы с уникальными свойствами по заживлению ран. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Отмечается, что такое средство без предварительной обработки будет действовать в пять-шесть раз быстрее, чем все ныне существующие аналоги.

«Команда изобретателей-учёных из Москвы, Ставрополя, Обнинска на основе концентрата действующего вещества — четвертичного аммония — создала линейку растворов для полевого и домашнего применения», — приводит RT сообщение пресс-службы.

Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил о потенциальных рисках употребления воды с лимоном на голодный желудок.

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#наука
#здоровье
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Подмосковные врачи выступят на международном конгрессе «5П Детская медицина»
28 мая 2024, 14:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи НИКИ детства выступят на Международном конгрессе «5П Детская медицина» в Гомеле. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках форума подмосковные врачи представят доклады на темы «Охрана здоровья детей: реальность и перспектива» и основные тренды детской медицины.

«У НИКИ детства сложилось очень плодотворное сотрудничество с Гомельским государственным медицинским университетом. Совместно мы проводим масштабные научные форумы, конференции, реализуем различные проекты, направленные на развитие компетенций детских врачей двух стран и развитие детского здравоохранения. И конечно, регулярно обмениваемся опытом и успешными наработками с белорусскими коллегами», — поделилась главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Стоит отметить, что на торжественном открытии форума директору НИКИ детства было присвоено звание «Почетный доктор» Гомельского государственного медицинского университета.

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#охрана
#сотрудничество
#проекты
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#педиатр
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Гастроэнтеролог Садыков предупредил об опасности воды с лимоном
Гастроэнтеролог Садыков: вода с лимоном угрожает обострением гастрита и язвы
28 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/Andrii Zorii

Гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил о потенциальных рисках употребления воды с лимоном на голодный желудок. Об этом сообщает «Доктор Питер».
По словам специалиста, данный напиток, который популярен благодаря своим очищающим свойствам и способности насытить организм витамином С, может нести в себе скрытые угрозы для людей с определёнными заболеваниями. Садыков отметил, что воду с лимоном опасно употреблять на голодный желудок, так как это может способствовать дисбалансу слизистой оболочки, риск крайне высок для тех, кто страдает гастритом или язвенной болезнью.

Гастроэнтеролог порекомендовал заменить воду с лимоном на обычную, особенно если у человека есть предрасположенность к указанным заболеваниям. Примечательно, что употребление лимонной воды может спровоцировать новые заболевания, помимо имеющихся проблем с желудком.

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В Подмосковье травматологи прооперировали ребенка с удвоенным пальцем
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#врач
#здоровье
#подмосковье
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В Подмосковье травматологи прооперировали ребенка с удвоенным пальцем
28 мая 2024, 13:17

Фото: istockphoto / Gumpanat

Детские травматологи провели операцию годовалому ребенку с удвоенным пальцем. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Годовалый ребенок поступил в больницу с врожденным пороком развития, характеризующимся увеличением количества пальцев на руках или ногах.

«В конкретном случае нами была проведена операция по Bilhault-Cloquet, суть которой состоит в том, что проводится резекция встречных поверхностей фаланг гипоплазированных удвоенных пальцев и формирование единого пальца из двух получившихся «половинок». Со временем функциональность пальца придёт в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребёнку позднее», — поделился главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

В настоящий момент уже выписан домой. Благодаря профессиональности врачей в будущем у пациента не будет дальнейшего развития комплексов.

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#врач
#подмосковье
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В Дубне провели профилактическую акцию для дачников
28 мая 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Медики Дубненской больницы провели профилактическую акцию для дачников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В акции «Проверь здоровье на даче» приняли участие порядка 50 дачников.Все желающие могли пройти комплексное обследование прямо на природе.

«Продолжаем выездной формат комплексной проверки здоровья наших жителей и гостей города. Проводим обследования не только в поликлинике, но и размещаемся на разных площадках города: парки и дачный сектор. Делаем так, чтобы жители могли совмещать заботу о своем здоровье без отрыва от привычных дел или досуга. Благодарю также наших специалистов за организацию и проведение акции в выходной день», — поделился главный врач Игорь Давронов.

​Всем участникам ​раздали памятки с рекомендациями по сохранению здоровья.

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#дубна
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Врачи НИКИ детства осмотрели с начала года 4 тыс. юных спортсменов
27 мая 2024, 19:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года проверили здоровье около 4 тыс. юных спортсменов из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Каждый может пройти там полное медобследование максимально быстро и получить допуск к тренировкам.
«Обследование Центре спортивной медицины НИКИ детства прошли около 4 тыс. спортсменов из Московской области в возрасте от 7 до 16 лет. У нас ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, получают консультации 12 специалистов. Продолжительность обследования одного ребёнка – около трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины Института детства Дарья Коледова.
Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог, невролог, хирург, уролог-андролог, гинеколог, отоларинголог и офтальмолог. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других. Затем оформляются заключения о допуске ребёнка к тренировкам и соревнованиям.

Как отметили в министерстве, специалисты центра принимают юных спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта.

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#ники детства
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Врач Поляева предупредила об опасности раннего купального сезона
27 мая 2024, 19:11

Фото: iStock/Argument

Врач-кардиолог, к.м.н. Ирина Поляева заявила, что раннее открытие купального сезона может быть чревато проблемами с сердечно-сосудистой системой.
Причиной тому может стать ещё слишком холодная вода.

«Первым и наиболее серьёзным риском является переохлаждение организма. Когда человек погружается в холодную воду, его тело начинает терять тепло гораздо быстрее, чем в теплой или умеренной воде. Это может привести к развитию гипотермии, когда температура тела опускается ниже нормы, приводя к проблемам со здоровьем», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявила, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.

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#температура
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#тепло
#опасность
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Подмосковные хирурги сделали уникальную операцию пациентке с опухолью матки и грыжей
27 мая 2024, 18:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского, а также Воскресенской больницы прооперировали женщину с опухолью матки и грыжей. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ обратилась 62-летняя женщина с аденокарциномой – злокачественным новообразованием матки. Клетки при бесконтрольном делении прорастали в ткани поражённого органа, в результате была нарушена его работа. При несвоевременном обращении за медицинской помощью подобные патологии приводят к летальному исходу.

Сложность заключалась и в сопутствующих заболеваниях женщины. У неё была вентральная грыжа гигантских размеров 20 на 25 см – выпячивание органов брюшной полости в ослабленные участки передней стенки живота. Помимо этого, у пациентки наблюдался лишний вес – более 150 кг.
«Мы провели консилиум с руководителем центра реконструктивной хирургии Московской области, хирургом Воскресенской больницы Владиславом Бурдаковым. В итоге решили провести радикальную операцию через грыжевые ворота, а также выполнить пластику грыжи тканями пациентки» - рассказал руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром МОНИИАГ Александр Попов.
Операцию проводила мультилисциплинарная бригада специалистов. Она потребовала удаления не только женских органов, но и участка подвздошной кишки. Несмотря на большой объём и сложность вмешательства, осложнений удалось избежать. Восстановление у пациентки прошло благоприятно.

Женщина уже выписана и в дальнейшем продолжит лечение под наблюдением врачей по месту жительства.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#операция
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#врачи
#пациенты
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Трансплантолог Гранов: Ситуация в медицине сейчас стабильная
27 мая 2024, 17:16

Фото: iStock/pcess609

Хирург и трансплантолог Дмитрий Гранов заявил, что нынешняя ситуация в медицине, в частности в хирургии, является стабильной.
«Мы переживали разные времена и в медицине тоже. Я бы охарактеризовал нынешнюю ситуацию как относительно стабильную. Возможности для работы есть. Есть вещи, которые требуют усовершенствования, но если говорить об организационных аспектах, то все всегда не могут быть довольными. Усилия медобщественности и организаторов здравоохранения дают свои плоды», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гранов.

До этого врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объясняла, что мальтийская лихорадка, обнаруженная в Самаре, является инфекцией, вызываемой бактериями рода Brucella.

«Заболевание передаётся от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с заражёнными животными или при употреблении в пищу заражённых продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — объяснила в беседе с RT Кашух.

Ранее кандидат медицинских наук врач-эксперт, невролог Екатерина Демьяновская заявляла, что к признакам рассеянного склероза можно отнести потерю равновесия, спутанность речи, изменение почерка.

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#врач
#человек
#медицина
#здоровье
#заболевания
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