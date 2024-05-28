Невролог Демьяновская предупредила об опасности сна в жару

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Невролог, врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что сон в жару может снижать иммунитет.
По её словам, комфортный сон можно обеспечить себе в помещении, где температура не выше 16-20°C.
Для помещений, где нет кондиционеров, она посоветовала днём закрывать на окнах плотные шторы или опускать жалюзи, перед сном принимать тёплый душ, в течение дня пить воду, использовать пижамы и постельное бельё из натуральных материалов.
До этого Минздрав Кузбасса объявил о Днях открытых дверей в медицинских организациях области, где всем желающим бесплатно проведут консультации о никотиновой зависимости и помогут от неё избавиться. Как передаёт «Сiбдепо», мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня без табака.
Ранее сообщалось, что медики Дубненской больницы в Московской области провели профилактическую акцию для дачников.
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В Дубне провели профилактическую акцию для дачников
«В душном и жарком помещении температура тела растёт. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. Организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца. Нагрузка на сердечно-сосудистую систему возрастает, повышается артериальное давление, увеличивается риск образования тромбов», — пояснила в беседе с RT Демьяновская.
Для помещений, где нет кондиционеров, она посоветовала днём закрывать на окнах плотные шторы или опускать жалюзи, перед сном принимать тёплый душ, в течение дня пить воду, использовать пижамы и постельное бельё из натуральных материалов.
До этого Минздрав Кузбасса объявил о Днях открытых дверей в медицинских организациях области, где всем желающим бесплатно проведут консультации о никотиновой зависимости и помогут от неё избавиться. Как передаёт «Сiбдепо», мероприятие организовано в преддверии Всемирного дня без табака.
Ранее сообщалось, что медики Дубненской больницы в Московской области провели профилактическую акцию для дачников.
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Мелисса Тимофеева