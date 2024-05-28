Невролог Демьяновская предупредила об опасности сна в жару

В Центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года проверили здоровье около 4 тыс. юных спортсменов из Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Каждый может пройти там полное медобследование максимально быстро и получить допуск к тренировкам.