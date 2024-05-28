Названа самая полезная ягода для худеющих

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Врач-гастроэнтеролог, старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профобразования РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Мария Жарова заявила, что желающим похудеть рекомендуется включить в свой рацион малину.
«Ягоды – отличный выбор для похудения, так как они низкокалорийны и содержат много клетчатки, которая предотвращает переедание. Особенно полезна для похудения малина, так как она содержит особенно много клетчатки, что помогает в борьбе с лишним весом. Ягоды можно включать в диету для похудения разными способами, но не следует добавлять к ним сахар», – пояснила в беседе с АГН «Москва» Жарова.
А российские учёные изобрели растворы с уникальными свойствами по заживлению ран. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Отмечается, что такое средство без предварительной обработки будет действовать в пять-шесть раз быстрее, чем все ныне существующие аналоги.
«Команда изобретателей-учёных из Москвы, Ставрополя, Обнинска на основе концентрата действующего вещества — четвертичного аммония — создала линейку растворов для полевого и домашнего применения», — приводит RT сообщение пресс-службы.
Ранее гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил о потенциальных рисках употребления воды с лимоном на голодный желудок.
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