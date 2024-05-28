Гастроэнтеролог Садыков предупредил об опасности воды с лимоном

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Гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил о потенциальных рисках употребления воды с лимоном на голодный желудок. Об этом сообщает «Доктор Питер».
По словам специалиста, данный напиток, который популярен благодаря своим очищающим свойствам и способности насытить организм витамином С, может нести в себе скрытые угрозы для людей с определёнными заболеваниями. Садыков отметил, что воду с лимоном опасно употреблять на голодный желудок, так как это может способствовать дисбалансу слизистой оболочки, риск крайне высок для тех, кто страдает гастритом или язвенной болезнью.
Гастроэнтеролог порекомендовал заменить воду с лимоном на обычную, особенно если у человека есть предрасположенность к указанным заболеваниям. Примечательно, что употребление лимонной воды может спровоцировать новые заболевания, помимо имеющихся проблем с желудком.
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