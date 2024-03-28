Мясников рекомендовал микродозинг аспирина для профилактики рака лёгких

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Заслуженный врач РФ и телеведущий Александр Мясников заявил, что для профилактики рака лёгкого допускаются микродозы аспирина.
«В качестве средства химиопрофилактики рака аспирин продемонстрировал свою эффективность, особенно в случаях онкологии толстого кишечника. Исследование почти 24 тыс. случаев рака выявило у тех, кто регулярно употреблял аспирин в малых дозах, уменьшенную вероятность метастазирования рака лёгких», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Он подчеркнул, что при обнаружении симптомов заболевания рак уже не операбелен, поэтому в таких случаях могут помочь лишь «радиация и химия». Для профилактики онкологии лёгких специалист рекомендовал бросать курить. Также он заявил, что в профилактических целях могут использоваться гормональные ингаляции и «пшикалки», курильщикам могут проводить скрининг при помощи спиральной компьютерной томографии. В любом случае, перед тем, как предпринимать какие-либо действия, рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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