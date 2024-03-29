Чтобы быстро похудеть: Диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес

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О продуктах, которые помогают привести себя в форму, рассказал врачом-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам, пишет «Российская газета».
В первую очередь, заявил специалист, необходимо включить в свой рацион продукты с высоким содержанием белка – мясо, птицу, рыбу, творог, яйца и бобовые. Они помогают формировать красивый рельеф из мышц на теле и поддерживают организм подтянутым, а кожу эластичной. К тому же белки отлично насыщают и перебивают чувство голода.
При дефиците белка и аминокислот, входящих в его состав, человек может чувствовать повышенный аппетит, а также тягу к сладкому — конфетам, шоколаду и прочему.
Кроме того, очень важно употреблять в пищу продукты, богатые клетчаткой. В основном это овощи, цельнозерновые крупы (в умеренном количестве), ягоды и фрукты. Из-за длительного переваривания мозг получает сигнал о насыщении в течение длительного времени.
Рекомендуется пить кофе и чай – оба напитка содержат в себе кофеин, который повышает выработку гормонов, ответственных за активность.
Еще один продукт, который назвал диетолог – масло МСТ. Это тип масла, содержащие жирные кислоты. Диетолог отметил, что этот продукт крайне полезен для нервной системы человека. К тому же, жирные кислоты помогают расщеплять жир.
И еще одним продуктом специалист в области питания назвал яблочный уксус. Его можно совсем в малых дозах добавлять в салаты, он полезен для усиления метаболизма.
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При дефиците белка и аминокислот, входящих в его состав, человек может чувствовать повышенный аппетит, а также тягу к сладкому — конфетам, шоколаду и прочему.
Рекомендуется пить кофе и чай – оба напитка содержат в себе кофеин, который повышает выработку гормонов, ответственных за активность.
Еще один продукт, который назвал диетолог – масло МСТ. Это тип масла, содержащие жирные кислоты. Диетолог отметил, что этот продукт крайне полезен для нервной системы человека. К тому же, жирные кислоты помогают расщеплять жир.
И еще одним продуктом специалист в области питания назвал яблочный уксус. Его можно совсем в малых дозах добавлять в салаты, он полезен для усиления метаболизма.
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Мария Федоровцева