Названа неожиданная причина переедания

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Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что несбывшиеся детские мечты могут оказывать влияние на жизнь и здоровье уже взрослого человека.
Так, во взрослом возрасте люди могут «заедать» свои несбывшиеся надежда.
При этом она отметила, что создавать для себя новые цели и мечты также необходимо, так как без них теряется смысл жизни для человека, внутри него происходит опустошение.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявляла, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
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«Человек, не имевший в детстве доступа к конфетам, повзрослев, может постоянно «заедать» свои проблемы, таким образом давая себе ощущение «сбывшейся мечты», что грозит проблемами со здоровьем. Есть мечты, не имеющие срока давности. Иметь цель, выросшую из такой детской мечты, — полезно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.
Ранее психолог Дарья Дугенцова заявляла, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.
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Мелисса Тимофеева