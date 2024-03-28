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Названа неожиданная причина переедания

Психолог Булгакова: Человек может передать из-за несбывшиеся детских мечт
28 марта 2024, 19:40
Фото: iStock/Doucefleur

Фото: iStock/Doucefleur

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова заявила, что несбывшиеся детские мечты могут оказывать влияние на жизнь и здоровье уже взрослого человека.
Так, во взрослом возрасте люди могут «заедать» свои несбывшиеся надежда.

«Человек, не имевший в детстве доступа к конфетам, повзрослев, может постоянно «заедать» свои проблемы, таким образом давая себе ощущение «сбывшейся мечты», что грозит проблемами со здоровьем. Есть мечты, не имеющие срока давности. Иметь цель, выросшую из такой детской мечты, — полезно», — пояснила в беседе с NEWS.ru Булгакова.


При этом она отметила, что создавать для себя новые цели и мечты также необходимо, так как без них теряется смысл жизни для человека, внутри него происходит опустошение.

Ранее психолог Дарья Дугенцова заявляла, что снизить уровень стресса и страха перед публичными выступлениями могут помочь дыхательные упражнения.

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#психолог
#человек
#питание
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Врач Чиркова: Язык — зеркало организма
28 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/Olga Shefer

Терапевт Ольга Чиркова заявила, что по состоянию языка можно определить степень здоровья организма.
Так, по её словам, тёмный и плотный налёт на языке может свидетельствовать о серьёзном заболевании, поэтому при таком симптоме надо немедленно обращаться к врачу.

«В норме налёт на языке практически отсутствует. Язык — зеркало организма, он должен быть чистым, влажным, розовым, с гладким ровным краем и хорошо заметными сосочками. Если налёт имеет темные оттенки, не отделяется или отделяется, повреждая слизистую, переходит на щеки и глотку, вызывает боль и дискомфорт — срочно обратитесь к врачу», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа предостерегла россиян от лёгкой весенней одежды на фоне потепления.

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#врачи
#язык
#терапевт
#здоровье
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Психиатр Фомин заявил об ужасных последствиях самолечения антидепрессантами
28 марта 2024, 19:20

Фото: iStock/djedzura

Врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал об опасности употребления антидепрессантов без назначения врача.
Он отметил, что неправильно подобранные и принимаемые препараты могут сделать человека неадекватным и лишь усугубить болезнь.

«Антидепрессанты относятся к сильнодействующим лекарственным препаратам, их нельзя купить в аптеке без рецепта от врача. Но если человек каким-то образом смог достать психотропный препарат без назначения, это может привести к ужасным последствиям. У большинства антидепрессантов большой перечень побочных эффектов», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Фомин.

А заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской КБ, кандидат медицинских наук Алексей Проценко отметил, что приём антибиотиков опасен при заболеваниях, передающихся половым путём, поскольку может перевести их в скрытую форму.

«Приём антибиотиков также нередко переводит эти инфекции в скрытую форму, и они остаются недолеченными. Они приводят к вялотекущим воспалительным процессам. При хроническом течении хламидиоза могут поражаться суставы и глаза. При сифилисе бледная спирохета может поражать все органы и ткани, включая мозг», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Проценко.

Ранее стало известно, что препарат «Виагра» способен предотвратить снижение когнитивных способностей у человека и помочь в профилактике болезни Альцгеймера.

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#препараты
#здоровье
#безопасность
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Врач Смирнова заявила о смертельной опасности герпеса
28 марта 2024, 18:41

Фото: iStock/LightFieldStudios

Дерматовенеролог и дерматолог Дарья Смирнова заявила, что герпес может быть смертельно опасным для людей с иммунодефицитом и онкологическими заболеваниями.
«Герпес очень опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу», — пояснила в беседе с Газета.ру Смирнова.

Также опасно это заболевание при заболевании им глаз, что может привести даже к слепоте, а также при беременности. Запущенная форма герпеса может привести к серьёзным осложнениям и болезням.

Ранее дерматолог Марина Суворова заявляла, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.

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#здоровье
#опасность
#болезнь
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Солнечногорская больница показала на выставке «Россия» оборудование для реабилитации
28 марта 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отделение реабилитации Солнечногорской больницы представило на стенде Подмосковья на международной выставке-форуме «Россия» реабилитационное оборудование. Медики также рассказали о современных подходах к оказанию реабилитационной помощи пациентам, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«В нашем отделении проводится реабилитация пациентов после травм, заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, удаления опухолей и других патологий. На выставке мы рассказали о современных подходах в реабилитации и показали оборудование, которое используем в работе. Это подвесная реабилитационная система, многофункциональный физиотерапевтический аппарат и другая медицинская техника», – сообщила главврач Солнечногорской бойницы Лариса Борисова.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Посетители выставки «Россия» могли задать вопросы врачам-реабилитологам, познакомиться с работой медоборудования.


Фото: пресс-служба Минздрава МО

По данным Минздрава региона, отделение реабилитации открылось в Солнечногорской больнице в 2022 году. Оно рассчитано на 60 коек круглосуточного пребывания.

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#подмосковье
#московская область
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Врач Лапа: Самая коварная погода – весенняя
28 марта 2024, 14:37

Фото: iStock/AnnaZhuk

Врач-терапевт Людмила Лапа предостерегла россиян от лёгкой весенней одежды на фоне потепления.
«Самая коварная погода — весенняя: солнышко пригревает, а земля ещё очень холодная, разница температур очень большая. Мы сразу раздеваемся, а потом не одеваемся, когда к вечеру уже прохладно. Например, если днём 10°С, то ночью у нас 1-2°С. Эта разница очень плохо сказывается на здоровье», — прокомментировала в беседе с RT Лапа.

Она призвала одеваться по погоде. Например, можно носить демисезонную синтепоновую куртку или шерстяное пальто с лёгкой шапкой.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о том, что сегодняшний день в Москве стал самым тёплым с начала года.

«Сегодняшний день в столице стал самым теплым с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, в 13:00 воздух прогрелся до 9,2°C, что на 0,1°C выше, чем было у прежнего лидера – дня 22 марта», – приводит АГН «Москва» сообщение специалиста.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что температура воздуха в начале апреля в Москве может приблизиться к рекордной.

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#солнце
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#здоровье
#температура
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Подмосковные врачи рассказали, как избежать переутомления и эмоционального выгорания
Врачи Подмосковья: переутомление возникает из-за нарушений режима труда и отдыха
28 марта 2024, 11:41

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Переутомление является одним из символов современной эпохи, в которой конкурентным преимуществом считается способность работать сверхурочно. Переутомление возникает за счёт нарушений в режиме труда и отдыха, депривации сна, неправильного питания и низкой физической активности. Об этом рассказали специалисты Химкинской областной больницы.
Главными признаками переутомления считаются усталость, нарушение памяти и концентрации, снижение продуктивности, нарушение сна и аппетита, стабильно плохое настроение.

Эмоциональное переутомление также называют «выгоранием», оно проявляет себя в потере радости, низкой эмоциональности и отсутствии творческого «полёта».

Помимо этого, человек может ощущать постоянную головную боль, спазмы в конечностях, нервные тики. При переутомлении обостряются хронические заболевания, развивается гипертония, нарушения сердечного ритма и так далее.

Чтобы избежать переутомления, необходимо своевременно и достаточно отдыхать, в том числе спать достаточное количество часов. Необходимо грамотно распределять физические и умственные нагрузки, добавить в рацион питания продукты, содержащие витамины и микроэлементы или, по рекомендации врача начать принимать витаминно-минеральные комплексы.

Также полезно гулять на свежем воздухе, слушать спокойную музыку, ходить на массаж и посещать СПА. Стоит ограничить информационную нагрузку.

Физическая активность должна быть в меру, чтобы не усугублять утомление. Лучше выбирать спокойные занятия, такие как йога и пилатес, плавание в вольном стиле, лыжные и велосипедные прогулки в лёгком темпе, подытожили специалисты.

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В Люберцах спасли мужчину с ножевым ранением сердца
28 марта 2024, 11:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Люберецкие врачи смогли спасли пациента, которые получил три ножевых ранения, одно из которых в сердце. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. В ходе осмотра врачи выявили повреждение межреберной артерии и правого желудочка сердца.

«Для спасения жизни пациента мы вскрыли грудную клетку и перикард — сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся две раны в грудной клетке. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови. Бригада анестезиологов и трансфузиологов вводили пациенту внутривенно кровь, плазму, а также инфузию, чтобы восполнить потерю жидкости. После операции пациент 5 суток провел в реанимации и после был переведен в хирургическое отделение», — поделился хирург Игорь Микаелян.

Стоит отметить, что на сегодняшний день пациент находится в стабильном состояние и продолжает лечение под наблюдением специалистов.

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Диетолог рассказала про неожиданное полезное свойство куриных яиц
Диетолог Макстей: яйца защищают глаза от синего света, излучаемого гаджетами
28 марта 2024, 10:06

Фото: istock / AlexPro9500

Куриные яйца в рационе помогают сохранить зрение и защитить глаза от вредного воздействия синего света гаджетов. О необычном свойстве этого продукта рассказал диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!.
Макстей отметила, что яйца содержат в себе уникальные вещества — лютеин и зеаксантин. Именно они защищают глаза от света смартфонов и прочей подобной техники.

Кроме того, яйца содержат незаменимое для организма вещество — холин. Диетолог заявила, что этот витамин группы В необходим для поддержания работы мозга, памяти, когнитивных способностей и настроения.

Она также добавила, что яйца крайне питательны, поскольку содержат большое количество белка и более 12 различных витаминов и микроэлементов.

Ранее ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#яйца
#зрение
#диетолог
#глаза
#питание
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Сексолог объяснила интерес старшего поколения к сексу
Сексолог Кокс: отсутствия интереса к сексу у молодых — это его доступность
28 марта 2024, 09:11

Фото: istock / Deagreez

Старшее поколение в юности больше проявляло интерес к сексу, чем современная молодежь. Об этом заявила сексолог Трейси Кокс, пишет Daily Mail.
В своей колонке в газете эксперт отметила, что люди старшего поклонения раньше начинали вести «взрослый» образ жизни, в том числе заниматься сексом. Она пояснила, что сейчас молодые люди не спешат съезжать от родителей, устраиваться на работу и заводить серьезные отношения.

«Отчасти это связано с тем, что люди стали жить дольше. Если вы уверены, что будете здоровы в 90, то у вас не будет панического желания успеть к 30 годам принять все важные жизненные решения», — считает сексолог.
Еще одной возможной причиной отсутствия интереса к сексу у молодых — это его доступность, отметила Кокс. Она предположила, что приложения и сайты для знакомств предлагают огромный выбор потенциальных партнеров, из-за чего романтические отношения могут казаться обыденностью.

При этом старшее поколение, чтобы познакомится с кем-то, ходят в какое-то заведение, например, в бары. За счёт этого, по мнению сексолога, они чаще оказываются в ситуациях, в которых интим становится более вероятным.

Также молодёжь опасается секса из-за инфекций, передающихся половым путем. Еще многих может пугать возможное насилие, когда без предупреждения партнер начинает, например, душить.

Она добавила, что секс положительно влияет на людей любого возраста, так как во время интима вырабатываются гормоны, помогающие улучшить работу иммунитета и повысить настроение.

Воздержание, в свою очередь, может увеличить риск развития депрессии.

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