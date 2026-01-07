Доктор озвучила главные ошибки в хранении лекарств
Неправильное хранение лекарств может изменить их свойства. Из-за тепла, влаги и пара препараты способны утратить эффективность и даже стать опасными.
Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
По словам специалиста, пожилые люди нередко оставляют медикаменты на виду, где влажность и высокая температура постепенно разрушают действующие вещества. Врач также отметила важность своевременной утилизации лекарств с истекшим сроком годности, а также тех, у которых изменились цвет, запах или консистенция. Многие, подчеркнула она, этим пренебрегают.
Чтобы снизить риск случайного приема испорченного препарата, Ткачева советует регулярно проверять домашнюю аптечку и избавляться от просроченных и вызывающих сомнения средств.
Лекарства лучше хранить в отдельном шкафчике или коробке в сухом, прохладном месте, защищенном от прямого света, не держать их на подоконнике, в ванной и на кухне. Если в инструкции указывается хранение в холоде, препарат следует убрать в холодильник, но не замораживать.
Таблетки рекомендуется оставлять в родной упаковке до полного использования и не пересыпать разные средства в один флакон, чтобы избежать путаницы.
