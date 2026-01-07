Доктор озвучила главные ошибки в хранении лекарств

07 января 2026, 13:48

Врач Ткачева: лекарства могут стать вредными при хранении на кухне

Фото: istockphoto/AlexRaths

Неправильное хранение лекарств может изменить их свойства. Из-за тепла, влаги и пара препараты способны утратить эффективность и даже стать опасными.