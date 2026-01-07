Эндокринолог ответила, нужно ли пить больше воды для похудения

07 января 2026, 13:23

Эндокринолог Атаманова: вода ускоряет обмен веществ

Вода может способствовать снижению веса. Чем больше жидкости получает организм, тем эффективнее идут процессы обмена, включая использование жировых запасов.





Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог Юлия Атаманова. По словам специалиста, вода помогает похудению сразу по нескольким причинам.



Во‑первых, она участвует в расщеплении жиров, и при обезвоживании этот процесс замедляется. Во‑вторых, достаточное потребление жидкости может ускорять метаболизм. В одном из исследований отмечалось, что около двух литров воды в день повышают расход энергии примерно на 100 ккал.



В‑третьих, вода способна уменьшать объем съедаемой пищи — те, кто выпивает два стакана перед приемом пищи, в среднем едят на 22% меньше. Кроме того, человек иногда принимает жажду за голод, и регулярное питье помогает избежать лишних перекусов.



Отдельный плюс в том, что вода не содержит калорий. Если заменить ею соки и сладкие газировки, суточная калорийность заметно снижается. При этом, как подчеркнула врач, предпочтение стоит отдавать именно воде, а не чаю или кофе.



Горячие напитки, даже без сахара и молока, нередко провоцируют желание съесть что‑нибудь дополнительно. Сказывается многолетняя привычка пить чай со сладким, от которой бывает сложно отказаться, говорится в материале.





«Понять, пьете ли вы достаточно, можно по цвету мочи. Если она полупрозрачная и имеет легкий желтый оттенок — все хорошо. Если концентрированная — пьете мало», — прокомментировала Атаманова.