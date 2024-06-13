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Видновские врачи выходили новорождённую весом 590 граммов

13 июня 2024, 20:44
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Видновского перинатального центра спасли жизнь малышки весом всего 590 граммов. Девочка родилась на сроке беременности матери 28 недель, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.


«Новорождённую сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Почти четыре месяца её выхаживали специалисты нашего центра – сначала в реанимации, потом в патологии недоношенных. Последний месяц она была на реабилитации. В результате работы врачей малышка теперь весит 2,5 кг», – рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.
Сейчас мама и ребёнок уже выписаны. Однако специалисты отделения катамнеза перинатального центра продолжат наблюдение за её развитием.

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Врач Эксоренко раскрыла причины жирного блеска лица
13 июня 2024, 20:54

Фото: iStock/fizkes

Врач-косметолог Жанна Эксоренко заявила, что причинами жирного блеска кожи лица может быть неправильное питание и некорректный уход.
«К жирному блеску на коже может приводить неправильное питание. Использование агрессивных средств для очищения кожи пагубно влияет на ее состояние. Спиртовые лосьоны пересушивают кожу, что приводит к гиперпродукции кожного сала. Очистка скрабами с крупными частицами при наличии высыпаний усиливает воспалительный процесс», — пояснила в беседе с Газета.ру Эксоренко.

Негативное влияние на кожу лица также оказывают такие факторы, как алкоголь и никотин.

Исправить ситуацию можно, обратившись к специалистам, заключила косметолог.

Ранее управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.

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Врач Щербакова заявила о печальных последствиях тугоухости
13 июня 2024, 20:34

Фото: iStock/Yurii Yarema

Врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.
«Когда работа слуха нарушается и, соответственно, нарушается процесс восприятия речи, это приводит к повышенному риску развития деменции. Часто пациенты с тугоухостью из-за своих проблем обрекают себя на социальную изоляцию, перестают общаться, закрываются. Это влечёт за собой развитие депрессии, которая также повышает риск развития деменции», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Она отметила важность своевременных выявления проблемы и начала терапии.

Ранее стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.

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Врач Мухина раскрыла опасность применения шампуней для тела
13 июня 2024, 18:25

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Врач, д.м.н. Марият Мухина предостерегла от применения шампуней для мытья волос в качестве средства для тела.
Она отметила, что шампуни, предназначенные для головы, могут сушить кожу тела. Также средства для мытья волос могут обладать веществами для их роста, что совсем не подходит для кожи тела.

«Зачастую средство для очищения кожи головы вызывает сухость или перхоть на коже тела. Шампуни и гели имеют разный состав, который учитывает особенности кожи, поэтому подменять их друг с другом нельзя. Задачи усилить рост волос на теле и превратиться в снежного человека у нас не стоит, поэтому не стоит применять шампунь как гель для душа», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Мухина.

До этого россиянам раскрыли способы нагреть воду в домашних условиях, когда отключили горячее водоснабжение. Как передаёт Общественная Служба Новостей, это можно сделать плиты, чайника, бойлеров, термопотов, смесителей с подогревом, а также проточных водонагревателей.

Ранее врач-трихолог МОККВД Анастасия Муллаярова рассказывала о причинах и способах решения проблемы выпадения волос.

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Посетителям Пушкинского перинатального центра рассказали о партнёрских родах
13 июня 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Пушкинского г.о.

День открытых дверей провели в Пушкинском перинатальном центре, принявшим в нём участие будущим родителям рассказали о том, как и зачем проводятся партнёрские роды, сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
«Главная задача мужчины при партнёрских родах — помочь будущей матери подготовиться к процессу рождения ребёнка. Кроме того, партнёр контролирует состояние и самочувствие роженицы, чтобы при необходимости позвать медиков. Партнёр может отмечать время схваток и интервал между ними», — пояснила Врач акушер-гинеколог родового отделения Анастасия Константинова.
Она добавила, что на самом процессе родов мужчине быть необязательно, но можно, и заверила, что желающих провести именно партнёрские роды всему научат заранее.

Следующий день открытых дверей в Пушкинском перинатальном центре проведут 25 июня, предварительная запись не нужна, но понадобится сменная обувь.

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#пушкинский округ
#перинатальные центры
#день открытых дверей
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 8 тысяч женщин
13 июня 2024, 16:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 8 тысяч жительниц Московской области старше 40 лет прошли маммографическое обследование по самозаписи с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Если раньше на маммографию мог записать только врач, то теперь женщины старше 40 могут сделать это самостоятельно. С начала 2024 года уже более 8 тыс. женщин воспользовались такой услугой. У 32 из них был выявлен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что рак молочной железы — одно из самых распространённых онкозаболеваний у женщин, и подчеркнул, что при выявлении этой болезни на ранней стадии лечение проходит значительно более эффективно.

Самостоятельно записаться на маммографию жительница Подмосковья старше 40 лет может по телефону 122 или онлайн — через портал «Здоровье».

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#здоровье
#здравоохранение
#медицина
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#московская область
#подмосковье
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Врач Никонова раскрыла, какие лекарства должны быть в мобильной аптечке
13 июня 2024, 15:18

Фото: iStock/Andrii Marushchynets

Врач-педиатр Екатерина Никонова перечислила то, без чего нельзя обойтись в летней мобильной аптечке.
Так, она отметила, что с собой, в частности в отпуск, надо держать средства от аллергии, обезболивающие, лекарства от отравления, антисептики, вату, бинты, капли, защитные кремы, ингаляторы, таблетки от укачивания и средства от простуд.

«Одно дело, когда вы дома, аптека рядом, всё можно купить в любой момент. Другое дело, если вы на отдыхе. Главное: если у вас и ваших близких есть какие-либо хронические заболевания, то базовый препарат, который применяется, должен быть дома с запасом и на постоянной основе. Этот же препарат обязательно берем с собой в отпуск», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Никонова.

До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте. Так, он выступил за то, чтобы работодатель стимулировал и поощрял сотрудников за заботу о себе и своём состоянии.

«Измерять давление два-три раза в день — это нужно. А то, чтобы специально кто-то ходил и измерял, с этим категорически не согласен. Здоровье каждого — это его достояние. И он должен сам за своим здоровьем следить», — пояснил в беседе с RT Тумусов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте, в частности в офисе.

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Врач Зубова пояснила, какие жиры в рационе угрожают сосудам и изменяют внешность
Врач Зубова: внешность меняет губительный для сосудов рацион
13 июня 2024, 14:53

Фото: iStock/megaflopp

Хирург Нина Зубова назвала симптомы и причины, которые влияют на возникновение атеросклероза. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Уточняется, что при атеросклерозе в кровеносных сосудах образуются бляшки (скопления холестерина). Они нарастают на стенках сосудов и препятствуют движению крови и снабжению тканей кислородом.

Зубова отметила, что страдают любые сосуды: в головном мозге, сердечных артериях и артериях ног. При повреждении сосудов ног появляется боль, онемение, также может измениться походка.

По словам специалиста, сначала человек чувствует дискомфорт во время долгой ходьбы. Атеросклеротические бляшки создают препятствия для снабжения крови ресурсами. Боль может распространиться в икроножных мышцах, а также в бедрах и ягодицах.

Примечательно, что атеросклероз диагностируется у каждого пятого человека, возраст которого составляет старше 55 лет. Хирург подчеркнула, что необходимо осознанно питаться: исключить жирное, острое, фастфуд и сахар, при этом не отказываться от овощей, нежирного белка, медленных углеводов.

Зубова также напомнила о важности физической активности.

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Нарколог Холдин рассказал, как не спиться во время отпуска
13 июня 2024, 10:33

Фото: iStock/Lichtwolke

Во время отпуска люди нередко хотят отдохнуть «по полной программе», при этом часто имеется в виду и употребление алкоголя, особенно если отель предоставляет его по системе «всё включено». О том, чем опасен такой отдых и как не испортить отпуск запоем, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Плохая идея начинать с алкоголя утро, даже когда велик соблазн выпить шампанское во время завтрака. Употребляя алкоголь в течение дня, к вечеру человек может уже еле стоять на ногах», — сказал Холдин.
Он напомнил, что алкоголь является ядом для организма, а в сочетании с курортной жарой и купанием он ещё опаснее: человек начинает хуже контролировать ситуацию, что чревато несчастными случаями.

«Не стоит за отпуск пытаться изучить весь бар отеля, когда есть столько безвредных способов занять себя — это и прогулки, и экскурсии, йога, аквааэробика, водные виды спорта, спортзалы: всё это в распоряжении отдыхающих», — подчеркнул Холдин.
Он отметил, что отпуск нужен для восстановления сил и здоровья, а алкоголь только навредит отдыху.

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Россиян предупредили о передающимся через поцелуи венерическом заболевании
12 июня 2024, 05:04

Фото: istock / Strelciuc Dumitru

Сифилис можно подхватить через поцелуи, предупредила дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru.
Врач пояснила, что сифилис проявляется язвами или шанкрами в месте проникновения инфекции. Помимо половых органов, сюда относится слизистая оболочка рта, которая участвует в поцелуе.

«Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения», — отметила дерматолог.
Как утверждает Жовтан, спустя 6-7 недель после заражения на ладонях, стопах и боковых частях тела проявляется сыпь, которая не сопровождается повышением температуры или зудом. Она никак не беспокоит человека. В то же время, отметила врач, могут увеличиваться лимфоузлы.

Жовтан подытожила, что без лечения в кожно-венерологическом диспансере такое заболевание не победить.

Ранее россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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