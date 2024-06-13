Видновские врачи выходили новорождённую весом 590 граммов

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Видновского перинатального центра спасли жизнь малышки весом всего 590 граммов. Девочка родилась на сроке беременности матери 28 недель, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Новорождённую сразу перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Почти четыре месяца её выхаживали специалисты нашего центра – сначала в реанимации, потом в патологии недоношенных. Последний месяц она была на реабилитации. В результате работы врачей малышка теперь весит 2,5 кг», – рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.Сейчас мама и ребёнок уже выписаны. Однако специалисты отделения катамнеза перинатального центра продолжат наблюдение за её развитием.
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