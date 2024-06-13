В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 8 тысяч женщин

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 8 тысяч жительниц Московской области старше 40 лет прошли маммографическое обследование по самозаписи с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Если раньше на маммографию мог записать только врач, то теперь женщины старше 40 могут сделать это самостоятельно. С начала 2024 года уже более 8 тыс. женщин воспользовались такой услугой. У 32 из них был выявлен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что рак молочной железы — одно из самых распространённых онкозаболеваний у женщин, и подчеркнул, что при выявлении этой болезни на ранней стадии лечение проходит значительно более эффективно.
Самостоятельно записаться на маммографию жительница Подмосковья старше 40 лет может по телефону 122 или онлайн — через портал «Здоровье».
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