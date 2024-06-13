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В Подмосковье маммографию по самозаписи прошли более 8 тысяч женщин

13 июня 2024, 16:07
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Более 8 тысяч жительниц Московской области старше 40 лет прошли маммографическое обследование по самозаписи с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Если раньше на маммографию мог записать только врач, то теперь женщины старше 40 могут сделать это самостоятельно. С начала 2024 года уже более 8 тыс. женщин воспользовались такой услугой. У 32 из них был выявлен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — рассказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что рак молочной железы — одно из самых распространённых онкозаболеваний у женщин, и подчеркнул, что при выявлении этой болезни на ранней стадии лечение проходит значительно более эффективно.



Самостоятельно записаться на маммографию жительница Подмосковья старше 40 лет может по телефону 122 или онлайн — через портал «Здоровье».

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#здоровье
#здравоохранение
#медицина
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#московская область
#подмосковье
Врач Никонова раскрыла, какие лекарства должны быть в мобильной аптечке
13 июня 2024, 15:18

Фото: iStock/Andrii Marushchynets

Врач-педиатр Екатерина Никонова перечислила то, без чего нельзя обойтись в летней мобильной аптечке.
Так, она отметила, что с собой, в частности в отпуск, надо держать средства от аллергии, обезболивающие, лекарства от отравления, антисептики, вату, бинты, капли, защитные кремы, ингаляторы, таблетки от укачивания и средства от простуд.

«Одно дело, когда вы дома, аптека рядом, всё можно купить в любой момент. Другое дело, если вы на отдыхе. Главное: если у вас и ваших близких есть какие-либо хронические заболевания, то базовый препарат, который применяется, должен быть дома с запасом и на постоянной основе. Этот же препарат обязательно берем с собой в отпуск», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Никонова.

До этого первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте. Так, он выступил за то, чтобы работодатель стимулировал и поощрял сотрудников за заботу о себе и своём состоянии.

«Измерять давление два-три раза в день — это нужно. А то, чтобы специально кто-то ходил и измерял, с этим категорически не согласен. Здоровье каждого — это его достояние. И он должен сам за своим здоровьем следить», — пояснил в беседе с RT Тумусов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте, в частности в офисе.

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Врач Зубова пояснила, какие жиры в рационе угрожают сосудам и изменяют внешность
Врач Зубова: внешность меняет губительный для сосудов рацион
13 июня 2024, 14:53

Фото: iStock/megaflopp

Хирург Нина Зубова назвала симптомы и причины, которые влияют на возникновение атеросклероза. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Уточняется, что при атеросклерозе в кровеносных сосудах образуются бляшки (скопления холестерина). Они нарастают на стенках сосудов и препятствуют движению крови и снабжению тканей кислородом.

Зубова отметила, что страдают любые сосуды: в головном мозге, сердечных артериях и артериях ног. При повреждении сосудов ног появляется боль, онемение, также может измениться походка.

По словам специалиста, сначала человек чувствует дискомфорт во время долгой ходьбы. Атеросклеротические бляшки создают препятствия для снабжения крови ресурсами. Боль может распространиться в икроножных мышцах, а также в бедрах и ягодицах.

Примечательно, что атеросклероз диагностируется у каждого пятого человека, возраст которого составляет старше 55 лет. Хирург подчеркнула, что необходимо осознанно питаться: исключить жирное, острое, фастфуд и сахар, при этом не отказываться от овощей, нежирного белка, медленных углеводов.

Зубова также напомнила о важности физической активности.

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Нарколог Холдин рассказал, как не спиться во время отпуска
13 июня 2024, 10:33

Фото: iStock/Lichtwolke

Во время отпуска люди нередко хотят отдохнуть «по полной программе», при этом часто имеется в виду и употребление алкоголя, особенно если отель предоставляет его по системе «всё включено». О том, чем опасен такой отдых и как не испортить отпуск запоем, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Плохая идея начинать с алкоголя утро, даже когда велик соблазн выпить шампанское во время завтрака. Употребляя алкоголь в течение дня, к вечеру человек может уже еле стоять на ногах», — сказал Холдин.
Он напомнил, что алкоголь является ядом для организма, а в сочетании с курортной жарой и купанием он ещё опаснее: человек начинает хуже контролировать ситуацию, что чревато несчастными случаями.

«Не стоит за отпуск пытаться изучить весь бар отеля, когда есть столько безвредных способов занять себя — это и прогулки, и экскурсии, йога, аквааэробика, водные виды спорта, спортзалы: всё это в распоряжении отдыхающих», — подчеркнул Холдин.
Он отметил, что отпуск нужен для восстановления сил и здоровья, а алкоголь только навредит отдыху.

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#здоровье
#московская область
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Россиян предупредили о передающимся через поцелуи венерическом заболевании
12 июня 2024, 05:04

Фото: istock / Strelciuc Dumitru

Сифилис можно подхватить через поцелуи, предупредила дерматолог Наталия Жовтан в разговоре с NEWS.ru.
Врач пояснила, что сифилис проявляется язвами или шанкрами в месте проникновения инфекции. Помимо половых органов, сюда относится слизистая оболочка рта, которая участвует в поцелуе.

«Образования начинают беспокоить через три-четыре недели после заражения», — отметила дерматолог.
Как утверждает Жовтан, спустя 6-7 недель после заражения на ладонях, стопах и боковых частях тела проявляется сыпь, которая не сопровождается повышением температуры или зудом. Она никак не беспокоит человека. В то же время, отметила врач, могут увеличиваться лимфоузлы.

Жовтан подытожила, что без лечения в кожно-венерологическом диспансере такое заболевание не победить.

Ранее россиянок предупредили о пагубных последствиях курортных романов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Названо неожиданное вредное свойство кофе
Гинеколог Близнюк: Кофе может препятствовать беременности
11 июня 2024, 20:59

Фото: iStock/franz12

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк заявила, что регулярное употребление кофе может привести к неспособности забеременеть.
«При планировании беременности женщинам лучше не пить кофе. Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться», — объяснила в беседе с NEWS.ru Близнюк.

Она добавила, что употребление более четырёх чашек кофе может помешать зачатию.

Ранее гинеколог Ванесса МакКей заявляла, что скорая менструация или менопауза могут быть причиной сухости влагалища во время секса.

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#беременность
#здоровье
#напитки
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Врач Умнов заявил о смертельной опасности блюд из сырого мяса
11 июня 2024, 20:50

Фото: iStock/Mikhail Spaskov

Хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил о крайней опасности блюд из сырого мяса, через которые можно заразиться сальмонеллезом и кампилобактериозом.
«Через сырое мясо человек может заразиться сальмонеллезом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и смерть. Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что опасность заражения паразитами в том, что они, вырастая в организме, препятствуют всасыванию полезных веществ.

Ранее врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.

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#терапевт
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Врач Глуходед заявил об опасности отсутствия зубов
11 июня 2024, 19:49

Фото: iStock/Natali_Mis

Стоматолог-терапевт, хирург Алексей Глуходед заявил, что отсутствие зубов может вызвать серьёзные проблемы.
Среди них врач назвал нарушение функции жевания, увеличение рисков скола или перелома остальных зубов, изменение положения зубов в зубном ряду. По его словам, плохо пережёванная из-за отсутствия зубов пища может повлечь за собой проблемы и с ЖКТ.

«Не менее важны и эстетические проблемы. Чувство стеснения, неуверенности, невозможность улыбаться мало кому приносит пользу», – добавил в беседе с Газета.ру Глуходед.

Ранее стоматолог-терапевт, детский стоматолог Людмила Шемякина заявила, что можно есть сладкое и минимизировать риск образования кариеса, тщательно прополоскав рот водой.

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Россиянам раскрыли, какие съедобные грибы опасны для здоровья
Врач Бартули не рекомендовал есть собранные у дорог грибы
11 июня 2024, 17:40

Фото: iStock/Natalya Maisheva

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули заявил, что съедобные грибы, собранные у дорог, ТЭЦ, заводов и других подобных мест, опасны для здоровья.
«Гриб всасывает в себя все, что поступает с дождем, всасывает выхлопы из окружающей среды. Поэтому грибы не рекомендуется собирать, если рядом есть какие-то заводы, фабрики или ТЭЦ, которые выбрасывают в атмосферу определённые вредные вещества. Рядом с дорогой грибы собирать тоже не стоит, конечно. А так опасны только поганки и мухоморы», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бартули.

Тем временем жителей Москвы и области предупредили о появившихся в регионе опасных испанских слизнях. Они являются переносчиками кишечной палочки, гельминтов и нематод, поэтому их нельзя трогать.

«Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

Ранее преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что употребление более трёх чашек кофе в день чревато повышенным риском к варикозу.

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#безопасность
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Врач Балабан объяснил, в каких случаях добавка Омега-3 может привести к смерти
Профессор Балабан: Употребление Омега-3 может привести к проблемам с сердцем
11 июня 2024, 16:21

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) предупредило об опасности употребления пищевых добавок с жирными кислотами Омега-3, сообщает Daily Mail. Исследования показывают, что такие добавки могут нарушить сердечные ритмы и вызвать инсульт.
Заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 напрямую влиять на сердечно-сосудистую систему не могут.
«Омега-3 не может вызывать опасных действий, связанных с сердцем, потому что это пищевая добавка. Если только её не передозировать. Но это то же самое, если пищевую соль принимать в больших дозах — может привести к смертельному исходу. Так и тут», — объяснил специалист.

Доктор биологических наук добавил, что если Омега-3 сделана неправильно, то может способствовать нарушению работы сердца. В остальных случаях она не несет угрозы для организма.

По словам врача, добавки не регламентированы медициной, однако их нужно употреблять по инструкции.

«В небольших дозах — раз в неделю — всем можно, а если каждый день еще и по две капсулы (утром и вечером) — вот это может быть опасно, но это перекос метаболизма в другую сторону. Если вы консультируетесь с врачом, то нужно принимать по инструкции», — заключил профессор.

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